L’Ue colpisce Russia e alleati, sanzioni anche contro aziende cinesi. Ok all’uso di beni sequestrati a Mosca

Roma, 24 ottobre 2025 – Giornata piena per Giorgia Meloni. Al Consiglio europeo di Bruxelles deve giocare partite diverse su più tavoli, tutte per lei di enorme importanza. La più urgente riguarda l’uso degli asset russi per finanziare un nuovo maxi prestito a Kiev. Come tutti i principali leader Ue, la premier affronta il tema a quattr’occhi con Zelensky e gli garantisce appoggio, non senza qualche remora. La partita, complessa anche per i dubbi del Belgio (paese depositario dei beni russi congelati), si sblocca con la decisione di 26 paesi su 27 (l’Ungheria non ci sta) di assegnare alla Commissione Ue il compito di approntare una proposta dettagliata sull’uso degli asset.

Non si tratterà di una confisca per evitare di ledere il diritto internazionale: lo scoglio dovrebbe essere aggirato trasformando i beni in una sorta di "prestito forzoso"della Russia all’Ucraina, che restituirà i fondi quando Mosca avrà pagato le riparazioni di guerra. I timori della premier sono diversi: dalle ricadute finanziarie sui conti al pericolo di ritorsioni di Putin. Con il Belgio che ha chiesto la mutualizzazione dei rischi: tutti dovrebbero dare garanzie di restituzioni ove Mosca non risarcisse Kiev.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’Europa Building per partecipare al Consiglio europeo

È una partita che si giocherà nelle prossime settimane con massima discrezione, evitando il rischio di incrinare l’immagine di un’Italia schierata al 100% con l’Ucraina, che Meloni intende difendere. Semaforo verde per il diciannovesimo pacchetto di sanzioni alla Russia che colpisce pure Stati che la sostengono. Tra le misure, lo stop totale alle importazioni del gas russo dal 1 gennaio 2027. Nel mirino finiscono anche raffinerie e commercianti di petrolio in Cina, nonché la rete della cosiddetta "flotta ombra". Interventi anche sul fronte finanziario contro banche russe e di Paesi terzi (tra cui Kazakistan, Bielorussia, Kirghizistan e Emirati Arabi Uniti) che aggirano le restrizioni.

Per Giorgia però il tavolo fondamentale ieri era un altro: lo smantellamento del Green Deal. Affronta il tema prima in colloquio con Ursula von der Leyen, in cui chiede un "intervento urgente sull’automotive e sull’industria ad alto consumo energetico" per ridurre i costi, e poi in una riunione ristretta con Germania, Francia, Belgio ed altri paesi. Tra i punti all’ordine del giorno c’è l’esternalizzazione del target della riduzione del 90% delle emissioni entro il 2040. La presidente propone di esternalizzare il 3%, l’Italia rilancia chiedendo il 5%, probabilmente si chiuderà al 4% come chiede la Germania. La posta più importante è la modifica dei target per il 2035, anno in cui si dovrebbe dare l’addio al motore a scoppio, e per il 2040 con l’abbattimento quasi totale delle emissioni. Le conclusioni del Consiglio certificano l’inserimento di "una clausola di revisione" nei target del 2040 e un "riesame"già quest’anno delle norme sulle auto a benzina e diesel. Meloni può ritenersi soddisfatta. I dettagli verranno rinviati al Consiglio ambiente del 4 novembre.

La premier italiana insieme ai primi ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Dick Schoof, ha ospitato l’oramai tradizionale summit sull’immigrazione a latere del Consiglio. Obiettivo: accelerare le nuove norme sui rimpatri, sia con la revisione del regolamento sia soprattutto con la nuova lista dei paesi sicuri, passaggio per il governo italiano nevralgico perché determinante sulla sorte di quei centri in Albania che per l’inquilina di Palazzo Chigi sono diventati una questione di principio. Nessuna decisione ma l’impegno di 13 paesi, inclusa la Germania ma senza Francia e Spagna, ad accelerare i percorsi della riforma. Se ne parlerà il 5 novembre a Roma in una riunione tecnica.