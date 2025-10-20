La Ue chiude al gas russo dal 2027. Mattarella: “Nessun cedimento”

Roma, 20 ottobre 2025 – Il presidente Trump ordina e l’Unione Europea esegue. Ma, per ironia della sorte, a opporsi sono proprio quei Paesi che guardano al tycoon come a un punto di riferimento. Il Consiglio Ue ha dato il via libera allo stop totale dalle importazioni di gas russo entro il 2027, nell’ambito del programma RepowerEU. "L’Ue potrà ottenere la sua indipendenza energetica. Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento ai suoi cittadini e, non da ultimo, per sostenere l’Ucraina”, ha scritto sui social Dan Jorgensen, commissario Ue all’energia. Bruxelles questa volta fa sul serio e ha anche introdotto una serie di meccanismi di controllo per evitare che i più riottosi facciano i furbi. Un successo reso possibile dal fatto che sulla materia energetica è sufficiente la maggioranza e non l’unanimità e quindi gli unici due contrari su 27 hanno dovuto rassegnarsi.

RUBINETTI CHIUSI

Lo stop sarà graduale ma rigoroso. Stando al testo concordato dai ministri dell’energia, le importazioni di gas russo saranno vietate dal 1° gennaio 2026, ma ci sarà un periodo di transizione per i contratti già in essere. Quelli a breve termine sono quelli che si sono conclusi entro il 17 giugno 2025 potranno proseguire fino al 17 giugno 2026, ma poi dovranno cessare senza altra possibilità di proroga. Quelli a lungo termine potranno continuare solo fino al primo gennaio 2028, senza alcun tipo di eccezione. In entrambi i tipi ci contratti non potranno essere aumentati i volumi per evitare che alcuni Paesi ‘facciano scorta’ per la gioia del Cremlino. Il Consiglio Ue ha anche varato una serie di misure per evitare che il divieto possa essere arginato. Il gas russo importato durante la fase transitoria dovrà essere preceduto da una documentazione obbligatoria almeno un mese prima del suo ingresso sul territorio Ue. Procedure più snelle per il gas con provenienza diversa. Sotto severo controllo anche l’import di Gas naturale liquefatto, che dovrà essere accompagnato da documenti che attestino la sua provenienza e con quello di Mosca destinato a non varcare la frontiera. Infine, ogni Paese membro è tenuto a presentare piani di diversificazione energetica, che obbligano le nazioni che importano gas e petrolio russo a spiegare ufficialmente come potranno farne a meno.

C’È CHI DICE NO

Patti chiari e amicizia lunga, insomma, anche se non manca chi ha protestato vivamente. In testa c’è l’Ungheria di Viktor Orban. Il suo ministro degli Esteri, Péter Szijjártó, ha usato parole molto dure, cercando di convincere gli altri che i rapporti con Mosca non hanno nulla a che vedere con la posizione di Budapest. “Per noi l’approvvigionamento energetico non ha nulla a che fare con la politica”; ha detto. Critica anche la Slovacchia, che nei giorni scorsi si era detta meravigliata che l’Ucraina fosse una priorità del vertice. La settimana scorsa, il presidente americano Trump ha fatto un vigoroso appello all’Ue perché interrompesse l’import di gas dalla Russia. Invito reiterato nel fine settimana dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo il quale Washington sarebbe già pronta a sostituire Mosca nelle forniture. Tutto questo, a pochi giorni da un vertice che dovrebbe tenersi proprio a Budapest, con il premier Orban che non ha mai nascosto le sue simpatie per lo ‘zar’ e il tycoon.

OCCHI SU BUDAPEST

E, smarcato il tema energia, gli occhi di Bruxelles sono puntati proprio sull’Ungheria che si appresta a diventare per qualche ora il centro del mondo, anche grazie alla benevolenza di Trump e Putin, che sul mettere in difficoltà l’Unione europea sembrano perfettamente in sintonia. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha raccolto la proposta del presidente Zelensky, allargandola. “Credo sia una cosa buona se Russia e Usa vogliono incontrarsi per discutere – ha spiegato ai giornalisti il numero uno dell’Eliseo, annunciando una riunione fra i Volenterosi venerdì prossimo –. Nel caso di discussione sul tema Ucraina anche l’Ucraina dovrebbe partecipare. Se l’argomento è la sicurezza europea anche l’Ue dovrebbe sedere a quel tavolo”.