Ucraino arrestato a Rimini: "Fece esplodere il gasdotto"

Dalle misteriose bombe sottomarine piazzate nel Mar Baltico che il 26 settembre 2022 distrussero i gasdotti Nord Stream 1 e 2 a un bungalow di una struttura ricettiva immersa nel verde di San Clemente, nella Valconca riminese. Qui, l’ucraino Serhii Kuznietzov, ex ufficiale delle forze armate ucraine e dei servizi di sicurezza di Kiev, aveva deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza con la moglie e i due figli di 6 e 9 anni. E qui i carabinieri del comando provinciale di Rimini lo hanno arrestato su mandato di arresto europeo emesso dalla Corte Federale tedesca. Si è forse risolto in Romagna l’intrigo internazionale nato intorno al clamoroso sabotaggio del gasdotto sottomarino che collegava Russia e Germania.

Il blitz dei carabinieri è scattato ieri dopo giorni di monitoraggi e verifiche incrociate sugli spostamenti del sospettato. Poi i carabinieri della stazione di Misano assiemee ai colleghi del reparto operativo e del nucleo investigativo, hanno deciso di prelevare il 49enne per portarlo in carcere. I militari, dopo aver circondato il bungalow, hanno fatto irruzione: l’uomo non ha opposto resistenza e non si sarebbe nemmeno mostrato sorpreso: è stato condotto in carcere su disposizione della Procura generale presso la Corte d’Appello di Bologna.

Secondo le indagini, l’uomo, avrebbe avuto un ruolo di coordinamento nell’operazione che portò all’esplosione delle condotte. L’operazione, condotta assieme ad altri complici, avrebbe utilizzato lo yacht a vela Andromeda, partito da Rostock e noleggiato con documenti falsi, per trasportare un team di sommozzatori professionisti incaricati di collocare gli esplosivi nei pressi dell’isola danese di Bornholm. Le detonazioni danneggiarono in modo irreparabile tre delle quattro condotte dei due gasdotti lasciandone intatta soltanto una.

Le accuse ipotizzate nei confronti del 49enne sono di sabotaggio, terrorismo e attentato con esplosivo ai danni di infrastrutture strategiche europee. Dopo il sabotaggio del 2022, i gasdotti non sono più stati riparati: il Nord Stream 1, già in funzione dal 2011, cessò definitivamente di trasportare gas; il Nord Stream 2, mai attivato a causa della sospensione della certificazione da parte di Berlino nei giorni precedenti l’invasione russa dell’Ucraina, rimase inutilizzabile. Una vicenda che portò inevitabilmente ad un’impennata considerevole del prezzo del gas in Europa. Fin dall’inizio l’attacco ai gasdotti - consumatosi nel delicato contesto dell’invasione russa dell’Ucraina, iniziata nel febbraio precedente - fu al centro di intricato gioco di accuse e sospetti a livello internazionale. La Russia puntò il dito contro gli Stati Uniti, che respinsero ogni coinvolgimento. In Europa si ipotizzò inizialmente un’autosabotaggio russo, volto a destabilizzare ulteriormente i mercati già fortemente stressati dalla guerra. Successivamente, alcune ricostruzioni giornalistiche tedesche indicarono come responsabili gruppi filo-ucraini che avrebbero voluto privare Mosca dei ricchi ricavi della vendita di gas. Sempre secondo fonti media – che citano informazioni d’intelligence – il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato al corrente del progetto, al quale avrebbe però ritirato l’assenso.

Ipotesi che sembrano avvalorate dall’arresto avvenuto a Rimini. Difeso d’ufficio dall’avvocata Ilaria Perruzza del foro di Rimini, il 49enne comparirà oggi davanti alla Corte d’Appello di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto e per la valutazione dell’estradizione in Germania. Non parla italiano ma inglese fluente, e sarà quindi affiancato da un interprete. Nel frattempo, smartphone e computer sequestrati al momento del fermo verranno analizzati dagli investigatori per ricostruire eventuali contatti e legami.