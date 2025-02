“Trump vuole cacciare Zelensky”. E spunta il nome di Valery Zaluzhny: ecco chi è

Roma, 20 febbraio 2025 – L’amministrazione di Donald Trump ha deciso di “liberarsi di Volodymyr Zelensky” e starebbe già lavorando per un cambio di leadership in Ucraina. A riportarlo è The Economist e l’indiscrezione, se confermata, segnerebbe un’importante svolta per il conflitto russo-ucraino, alimentando nuove incertezze sul futuro di Kiev. Il possibile successore potrebbe essere Valery Zaluzhny, ex popolare comandante delle forze ucraine.

Zaluzhny, ‘il salvatore dell’Ucraina’

Zaluzhny, nel 2022 comandante delle forze armate, è l’artefice della strategia che seppe fermare l’avanzata russa verso Kiev subito dopo l’invasione del territorio ucraino. I connazionali lo ricordano come un ‘eroe’ e i sondaggi confermano la sua popolarità: l’Economist riporta che Zaluzhny riceverebbe il 65% dei voti in un’ipotetica sfida elettorale contro Zelensky.

Al momento, Zaluzhny si trova a Londra nel ruolo di ambasciatore, dopo essere stato deposto dal Presidente dalla carica di comandante: mossa politica motivata dal fallimento della controffensiva ucraina nel 2023, ma che ha destato dubbi circa le vere intenzioni di Zelensky, minacciato da un avversario politico temibile in termini di consensi. La rimozione dell’ex comandante risulta una decisione presa a dispetto del presunto parere contrario dei comandi Usa e di altri alleati, avallando l’ipotesi di timori legati alla popolarità personale di Zalunzhny.

Duello Zelensky-Zaluzhny: i sondaggi

L’istituto internazionale di sociologia di Kiev, all’inizio di febbraio, ha condotto un sondaggio su un campione rappresentativo di 1.000 persone, e rileva che ‘solo’ il 37% della popolazione non si fida di Volodymyr Zelensky. Alla luce del risultato, secondo l’istituto, Zelensky manterrebbe una certa legittimità politica.

Il settimanale inglese sottolinea però il minimo storico, indicando che l’attuale Presidente raggiunge appena il 52% dei consensi, contro il 90% rilevato da sondaggi precedenti: nell’ipotesi di una sfida elettorale, sarebbe Zaluzhny a essere più popolare e, dunque, il possibile successore.

Trump su Zelensky: un ‘dittatore’

Nelle ultime ore hanno fatto il giro del mondo le dichiarazioni di Donald Trump su Zelensky: definito un comico mediocre e un dittatore, è stata sollevata la questione della legittimità politica del Presidente ucraino. In realtà, vige la legge marziale in Ucraina da inizio conflitto e ciò impedisce lo svolgimento di elezioni libere e democratiche fino a che la guerra non sarà terminata. Ecco spiegato perché Zelensky continua a mantenere i propri poteri, come previsto dalla Costituzione ucraina.

