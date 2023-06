Ucraina, Wagner recluta ragazzi esperti nei videogiochi per farli diventare piloti di droni

Roma, 22 giugno 2023 - Da accanito giocatore di videogame a pilota di droni da battaglia in Ucraina, è quanto propone un annuncio pubblicato sul sito di social media russo VKontakte dal gruppo di mercenari russi Wagner. Lo scopo è reclutare giovani ed esperti videogiocatori per sfruttare le loro abilità come piloti di Uav.

Secondo l'annuncio l'ideale pilota di droni deve essere di un'età compresa tra i 21 e i 35 anni, in buona forma fisica, anche senza esperienza di combattimento, ma abile nei giochi di simulazione di volo e pronto a stare seduto "per ore a giocare".

La società di Prigozhin per allettare i giovani russi garantisce lezioni da istruttori qualificati, assicurazione sanitaria e sulla vita, attrezzature moderne e pagamento regolare. E qualcuno entusiasta si è già fatto avanti vantando di avere "20 anni di esperienza su Call of Duty. Mi prendereste?". Ma il reclutatore di Wagner ha subito frenato l'ingenuo candidato: "Ti rendi conto che questo non è un gioco? Saresti in guerra". Fuori età a 42 anni, ma con oltre 7.000 ore di esperienza nelle simulazioni di volo al computer, un altro volontario, a cui però il reclutatore ha consigliato invece di fare domanda per le unità di combattimento ravvicinato come pilota di droni quadricotteri.