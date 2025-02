Ucraina, i visori per controllare i droni esplodono in faccia ai russi: gli 007 di Kiev hanno imparato la lezione dal Mossad

Roma, 21 febbraio 2025 - Prendendo ispirazione dal Mossad anche l'Hur ucraino ha nascosto piccoli esplosivi nei visori che i soldati russi utilizzano per controllare in prima persona i droni. Il fatto era stato denunciato dalla Tass e oggi anche i servizi di Kiev hanno confermano il piano di sabotaggio.

Come il Mossad contro Hezbollah

Il piano di Israele fece scalpore, e forse fu il primo caso del genere: gli agenti israeliani erano riusciti a sabotare i cerca persone dei miliziani di Hezbollah, facendoli sovraccaricare ed esplodere nello stesso momento, provocando così qualche decesso ma tantissimi feriti. Uno scacco che aveva lasciato il partito di Dio quasi senza effettivi e comandanti.

#Russia Intercepts explosive-Laden AR Goggles Meant for Frontline Troops Saboteurs modified Skyzone Cobra FPV goggles by embedding 10–15 grams of plastic explosives near the temple area, wired to the power button. If activated, the detonation would have been fatal. pic.twitter.com/5xjTjFdLoa — Mina (@Mina696645851) February 8, 2025

Le visiere per guidare i droni imbottite di esplosivo

Kiev aveva escogitato che le visiere venissero consegnate alla Russia, visto le sanzioni, sotto forma di aiuti umanitari, si legge sul New York Times. Un funzionario ucraino ha svelato al giornale britannico il piano, che sicuramente ha avuto i suoi effetti, ma non è riuscito a quantificare i danni subiti dai russi per due motivi: l'attacco è ancora in corso e Mosca rivela poco riguardo perdite o feriti.

Pochi morti e feriti, ma i russi ora hanno paura

Lontano dal successo di Tel Aviv sui miliziani libanesi, come emerge nei social, la brutta sorpresa degli occhiali esplosivi ha comunque messo sul chi va là di militari di Putin, sempre più cauti ad infilarsi caschi o visori tecnologici.

La guerra di spie continua

Dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina e i rispettivi servizi segreti sono stati molto attivi, anche se Kiev sembrerebbe avere una marcia in più. Una guerra di spie combattuta anche al di fuori dei confini dei due Paesi, con 007 che s'inseguono per tutto il mondo per eliminare leader militari e attivisti scomodi.

Kiev: Mosca ha agenti dormienti. Cremlino: l’Ucraina commette omicidi mirati

Kiev ha accusato il Cremlino di poter contare su una vasta rete di agenti "dormienti", portando gli esempi degli ultimi mesi come un'infermiera, un diacono della chiesa e un alto funzionario dei servizi segreti ucraini. Ma l'Ucraina non è innocente: Mosca ha più volte denunciato gli omicidi di figure di spicco perpetrati da Kiev, come il generale Igor Kirillov, saltato in aria su una bomba a Mosca, o quello clamoroso della commentatrice ultranazionalista Darya Dugina nel 2022.

Sabotati gli occhiali Skyzone Cobra

L'Intelligence ucraina sapeva dell'ampio utilizzo di droni con visuale in prima persona dei russi e decise di colpire lì. Decisero di manomettere gli occhiali Skyzone Cobra, popolari tra gli operatori russi. Il 7 febbraio, Igor Potapov, imprenditore nazionalista russo che lavora per una compagnia che sviluppa e fornisce attrezzature di guerra elettronica, però si era accorto che qualcosa non andava con quegli occhiali per droni, prodotti in Cina. Secondo Potapov non ci sarebbero stati feriti, e nei giorni seguenti apparve su Telegram un video che mostrava i dispositivi smontati, chiamato "Engineers to the Front". Ogni dispositivo conteneva fino a 15 grammi di esplosivo plastico e detonatori.