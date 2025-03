Ucraina, ultime notizie: Macron lavora sulle truppe, Starmer valuta l’uso dei caccia Gb, Trump vuole più terre rare

08:42

Trump vuole rivedere l'accordo sulle terre rare

L'amministrazione Trump sta cercando di ottenere nuove condizioni nell'accordo, ancora non firmato, sui minerali e risorse energetiche in Ucraina, ampliando le sue richieste economiche a Kiev mentre spinge per un accordo di pace con la Russia. Lo ha riferito il Financial Times, citando due funzionari ucraini secondo i quali Washington vorrebbe che Kiev accettasse disposizioni dettagliate su chi possiede e controlla un fondo di investimento congiunto. Inoltre, gli Usa punterebbero ad ampliare l'ambito di applicazione, coprendo anche altre risorse economiche come le centrali nucleari ucraine.