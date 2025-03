Ucraina, Trump: “Grossi problemi se Zelensky non accetta l’accordo sulle terre rare”

Roma, 31 marzo 2025 – Ci saranno "grandi problemi" se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non accetterà l'accordo con gli Stati Uniti sulle terre rare. Donald Trump lancia un nuovo avvertimento, questa volta a Kiev. "Vedo che sta cercando di tirarsi indietro dall'accordo sulle terre rare. E se lo fa avrà alcuni problemi. Grossi, grossi problemi", ha detto il capo della Casa Bianca durante un colloquio con i giornalisti sull'Air Force Once. Un monito che arriva all'indomani di quello lanciato all'omologo russo Vladimir Putin ("se non si trova un'intesa, metterò i dazi sul petrolio russo"). Il presidente Usa ha quindi che Zelensky vuole che l’Ucraina sia membro della Nato, ma "non lo sarà e lo capisce".

Intanto la guerra continua: la città di Kharkiv è finita sotto nuovi bombardamenti, mentre le forze russe stanno portando avanti i loro assalti nella regione del Donbass, secondo quanto riporta l'Istituto per gli Studi sulla Guerra. Le autorità ucraine riferiscono poi che, nella notte, la Russia ha lanciato un totale di 131 droni e due missili balistici Iskander-M contro il suo territorio, mentre Mosca dichiara di aver abbattuto 66 droni nemici in tre province.

Le news in diretta