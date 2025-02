Ucraina, Trump parla al telefono con Putin: “Vuole che la gente smetta di morire”

Roma, 9 febbraio 2025 - Donald Trump ha reso noto in una intervista al New York Post di aver parlato al telefono con Vladimir Putin che, ha aggiunto, "vuole che la gente smetta di morire". "Tutti quei morti. Giovani, giovani, belli. Sono come i vostri figli, due milioni, e per nessuna ragione". Il presidente americano ha solo precisato che è "meglio non dire" quante volte ha parlato con la controparte russa con cui ha detto di avere "un buon rapporto". Non ha quindi spiegato se ha parlato con Putin prima o dopo il suo insediamento alla Casa Bianca lo scorso gennaio. Quanto alla fine della guerra in Ucraina, nell'"intervista esclusiva concessa ieri a bordo dell'Air Force One", Trump ha detto di augurarsi che questo avvenga "velocemente".

Il portavoce del Cremlino, tuttavia, ha detto di non poter né confermare né smentire una telefonata tra i presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump, di cui parla il New York Post. Tra gli Usa e la Russia, ha detto Peskov al quotidiano filogovernativo Izvestia, ci sono "comunicazioni condotte attraverso diversi canali, e sullo sfondo della molteplicità di queste comunicazioni, io personalmente potrei non essere a conoscenza di qualcosa".