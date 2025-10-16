Ucraina, in corso la telefonata tra Trump e Putin

New York, 16 ottobre 2025 – È in corso la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente statunitense sul proprio profilo Truth: "Sto parlando al telefono con il presidente Putin, adesso. La conversazione è in corso, è lunga, e ne riferirò i contenuti, così come farà il presidente Putin, al termine. Grazie per l'attenzione".

La chiamata tra il tycoon e il capo del Cremlino avviene il giorno prima dell'arrivo a Washington del leader ucraino Volodymyr Zelensky. La visita di quest’ultimo è finalizzata a ottenere dagli Usa la fornitura dei missili Tomahaw, che Kiev ritiene essenziale per costringere la Russia al tavolo dei negoziati. L’inquilino della Casa Bianca ha dichiarato di aver "in un certo senso preso una decisione", un'affermazione ampiamente interpretata come un potenziale via libera alle consegne, che però non è ancora arrivato. Secondo gli osservatori, Washington sta soppesando il rapporto costo-benefici di quello che sarebbe un passo verso un'ulteriore escalation che potrebbe non rappresentare una reale svolta nel conflitto.

Con una gittata fino a 2.500 km, i Tomahawk possono raggiungere distanze oltre otto volte superiori rispetto ai sistemi missilistici tattici dell'esercito (Atacm) forniti all'Ucraina dall'amministrazione Biden. In pratica sono in grado di arrivare fino a Mosca.