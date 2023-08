Ucraina, la folle carica del tank solitario. Ecco perché lo ha fatto

Roma, 19 agosto 2023 - L'incredibile carica solitaria di un tank ucraino alle postazioni russe è stata ripresa da un drone. Il video, diventato virale sui social che seguono il conflitto, mostra un carro armato PT-91, mezzo che la Polonia ha donato all'Ucraina, scagliarsi da solo nella pianura davanti al villaggio di Urozhaine, bersagliato dal fuoco nemico che occupa la zona.

Tank ucraino attacca da solo le postazioni russe

Diretta ucraina: bombardato il centro di Chernihiv

Il carro armato sviluppato da Varsavia sulla base del tank di fabbricazione sovietica T-72M1, e in servizio dal 1995, sebbene avanzasse sparando con il suo cannoncino da 125 mm, di certo non cercava di conquistare con un atto di estremo eroismo il villaggio situato lungo il corso del fiume Mokri Yaly, caduto poi in mano ucraina il 16 agosto nella marcia di Kiev verso il Mar d'Azov.

Odessa e le spiagge riaperte. Quando l’estate resiste alle bombe

Secondo esperti militari l'assalto solitario, quasi kamikaze, non ha caso è stato ripreso dal drone ucraino, infatti lo scopo era proprio quello di fare da bersaglio all'artiglieria russa per far scoprire i punti precisi da cui sparavano i cannoni avversari, e colpirli in seguito con precisione.

Il piccolo tank, dall'armamento un po' obsoleto per la guerra in Ucraina, comunque alla fine è riuscito nel suo intento, e ha battuto in ritirata appena davanti alle fortificazioni del villaggio occupato dai russi, rientrando integro.