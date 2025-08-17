Ucraina Russia news, “Trump favorevole alla cessione del Donbass”. E se convince Zelensky, il tycoon organizzerà un trilaterale con Putin

Roma, 17 agosto 2025 - Donald Trump sarebbe disposto a fare varie concessioni alle richieste di Vladimir Putin al fine di giungere a un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Ma molte non saranno gradite a Kiev a partire dall'intenzione, secondo molti media, del tycoon di chiedere al presidente Volodymyr di rinunciare al Donbass, composto dalle regioni di Donestk e Lugansk, e uno dei motivi dell'inizio dell'Operazione speciale, e ormai quasi completamente nelle mani di Mosca. In cambio Putin potrebbe congelare la linea del fronte nella regione ucraina meridionale di Kherson e Zaporizhzhia.
Da fonti ucraine invece trapela la possibilità dello zar a fare qualche concessione alle garanzie di sicurezza all'Ucraina, ma senza che il Paese entri nella Nato. Infine il Cremlino ha chiesto anche lo status di lingua ufficiale per il russo in Ucraina o in alcune regioni dell'Ucraina, e garanzie per la Chiesa ortodossa che fa capo al Patriarcato di Mosca. Il presidente Trump lunedì vedrà Zelensky, e se riuscirà a strappare anche una sua parziale apertura alle richieste di Mosca, organizzerà un vertice trilaterale con Putin e Zelensky per venerdì 22 agosto, sostiene Axios.
Live
Il ministero della Difesa russo ha rivendicato l'abbattimento nella notte di 46 droni ucraini diretti su otto regioni della Russia. "I sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 46 droni ucraini ad ala fissa durante la scorsa notte dalle 22:55. Ora di Mosca del 16 agosto alle 6 del mattino del 17 agosto. Sedici droni sono stati neutralizzati nella regione di Belgorod, 14 nella regione di Nizhny Novgorod, nove nella regione di Voronezh, tre nella regione di Bryansk e uno nelle regioni di Kursk, Orel, Kaluga e Smolensk", si legge nella dichiarazione.
Ursula von der Leyen ha annunciato che domani sarà a Washington insieme ad altri leader europei per partecipare all'incontro alla Casa Bianca tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump. La presidente della Commissione europea lo ha scritto in un post: "Questo pomeriggio darò il benvenuto a Zelensky a Bruxelles. Insieme parteciperemo alla riunione della coalizione dei volenterosi. Su richiesta del presidente Zelensky, domani parteciperò all'incontro con il presidente Trump e altri leader europei alla Casa Bianca".
Le forze ucraine affermano di aver respinto l'esercito russo di due chilometri in profondità nella regione di Sumy. La Russia controlla circa 200 chilometri quadrati di territorio nella regione nel nord del Paese, al confine.
La contraerea ucraina ha distrutto 40 droni russi su un totale di 60 lanciati durante la notte, fa sapere il comando dell'Aeronautica militare di Kiev. Mosca ha attaccato con un missile balistico Iskander-M e 60 droni Shahed e simulatori di droni in 12 località nelle aree in prima linea delle regioni di Kharkiv, Donetsk e Dnipropetrovsk.