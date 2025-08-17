Ucraina Russia news, “Trump favorevole alla cessione del Donbass”. E se convince Zelensky, il tycoon organizzerà un trilaterale con Putin

Roma, 17 agosto 2025 - Donald Trump sarebbe disposto a fare varie concessioni alle richieste di Vladimir Putin al fine di giungere a un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Ma molte non saranno gradite a Kiev a partire dall'intenzione, secondo molti media, del tycoon di chiedere al presidente Volodymyr di rinunciare al Donbass, composto dalle regioni di Donestk e Lugansk, e uno dei motivi dell'inizio dell'Operazione speciale, e ormai quasi completamente nelle mani di Mosca. In cambio Putin potrebbe congelare la linea del fronte nella regione ucraina meridionale di Kherson e Zaporizhzhia.

Da fonti ucraine invece trapela la possibilità dello zar a fare qualche concessione alle garanzie di sicurezza all'Ucraina, ma senza che il Paese entri nella Nato. Infine il Cremlino ha chiesto anche lo status di lingua ufficiale per il russo in Ucraina o in alcune regioni dell'Ucraina, e garanzie per la Chiesa ortodossa che fa capo al Patriarcato di Mosca. Il presidente Trump lunedì vedrà Zelensky, e se riuscirà a strappare anche una sua parziale apertura alle richieste di Mosca, organizzerà un vertice trilaterale con Putin e Zelensky per venerdì 22 agosto, sostiene Axios.

