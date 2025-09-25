Ucraina news, abbattuto caccia supersonico russo Su-34 mentre bombardava Zaporizhia. Vance: “Trump sempre più impaziente con Mosca”

Roma, 25 settembre 2025 - Un cacciabombardiere supersonico Sukhoi Su-34 è stato abbattuto dalle forze di difesa ucraine che stava conducendo un attacco sulla città di Zaporizhia. Il jet russo supersonico di quarta generazione è stato colpito alle 4:00 locali (3:00 italiane). Nel corso della notte anche sciami di droni hanno attaccato l'Ucraina, secondo Kiev almeno 176 droni Shahed, Gerbera e di altri tipi. La difesa aerea russa ne avrebbe abbattuti 150, mentre 13 hanno colpito 8 località. Invece il ministero della Difesa russo ha annunciato che la sua contraerea ha "intercettato o distrutto" nella notte 55 droni ucraini, riporta la Tass. Intanto il giorno dopo l’inasprimento della posizione sulla Russia di Donald Trump, deluso dallo stallo degli sforzi diplomatici, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha confermato che il numero uno della Casa Bianca è "sempre più impaziente" con Mosca: martedì il tycoon ha cambiato rotta alle Nazioni Unite suggerendo che l'Ucraina potrebbe riconquistare tutto il territorio perso e "anche andare oltre", scatenando la dura reazione del Cremlino (“La guerra va avanti”). Intanto a New York c'è stato l'incontro tra il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Lavrov ha accusato Kiev e i Paesi europei di essere i responsabili della prosecuzione del conflitto in Ucraina.

Un cacciabombardiere Sukhoi Su-34