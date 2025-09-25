Ucraina news, abbattuto caccia supersonico russo Su-34 mentre bombardava Zaporizhia. Vance: “Trump sempre più impaziente con Mosca”

Roma, 25 settembre 2025 - Un cacciabombardiere supersonico Sukhoi Su-34 è stato abbattuto dalle forze di difesa ucraine che stava conducendo un attacco sulla città di Zaporizhia. Il jet russo supersonico di quarta generazione è stato colpito alle 4:00 locali (3:00 italiane). Nel corso della notte anche sciami di droni hanno attaccato l'Ucraina, secondo Kiev almeno 176 droni Shahed, Gerbera e di altri tipi. La difesa aerea russa ne avrebbe abbattuti 150, mentre 13 hanno colpito 8 località. Invece il ministero della Difesa russo ha annunciato che la sua contraerea ha "intercettato o distrutto" nella notte 55 droni ucraini, riporta la Tass. Intanto il giorno dopo l’inasprimento della posizione sulla Russia di Donald Trump, deluso dallo stallo degli sforzi diplomatici, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha confermato che il numero uno della Casa Bianca è "sempre più impaziente" con Mosca: martedì il tycoon ha cambiato rotta alle Nazioni Unite suggerendo che l'Ucraina potrebbe riconquistare tutto il territorio perso e "anche andare oltre", scatenando la dura reazione del Cremlino (“La guerra va avanti”). Intanto a New York c'è stato l'incontro tra il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Lavrov ha accusato Kiev e i Paesi europei di essere i responsabili della prosecuzione del conflitto in Ucraina.
Live
Incontro all'Onu tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello francese Emmanuel Macron. Zelensky sul proprio canale Telegram ha scritto: "Abbiamo discusso del potenziamento della difesa aerea ucraina, dell'escalation da parte della Russia contro i Paesi europei e dei casi di droni rilevati in Polonia, Romania, Danimarca e di caccia in Estonia. È necessario reagire e agire rapidamente".
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha confermato che l'abbattimento di aerei da combattimento russi che violano lo spazio aereo dei Paesi Nato è un'opzione "sul tavolo" alla Cnn. Von der Leyen, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, ha detto di ritenere che "ogni centimetro di territorio va difeso, e questo significa che se si verifica un'intrusione nello spazio aereo, dopo gli avvertimenti, dopo essere stati ovviamente molto chiari, l'opzione di abbattere un aereo da combattimento che ha violato il nostro spazio aereo è sul tavolo".
La portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha sostenuto che l'attacco con i droni dell'Ucraina alla sede del Consorzio del gasdotto del Caspio nella città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero, è un segnale anche per l'Unione Europea. Secondo la Zakharova la Ue non dovrà sorprendersi quando il regime di Kiev inizierà ad affinare "le sue capacità terroristiche" attaccando le infrastrutture europee.