Ucraina, Vance: Trump sta valutando di fornire i missili Tomahawk a Kiev. Cremlino: non sarebbero un’arma magica

Roma, 29 settembre 2025 - Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha confermato che l'amministrazione di Donald Trump sta valutando la possibilità di fornire missili Tomahawk all'Ucraina. Vance ha affermato a Fox che la fornitura di Tomahawk all'Ucraina è "una questione che spetta alla decisione finale del presidente" degli Usa. "Il presidente farà ciò che è nel migliore interesse degli Stati Uniti d'America. Questa è la forza trainante delle sue decisioni in materia di politica estera e di difesa", ha aggiunto.

Per il presidente americano Donald Trump ''non ci sono santuari'' e le forze armate ucraine possono condurre attacchi in Russia ''in profondità'', come dichiarato dall’inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina Keith Kellogg.

Ma secondo il Cremlino anche se gli Usa fornissero i missili Tomahawk a Kiev per usarli in profondità contro il territorio russo, essi non sarebbero "un'arma magica" che consentirebbe agli ucraini di cambiare il corso del conflitto.

Il cacciatorpediniere lanciamissili USS Preble (DDG 88) mentre effettua un lancio operativo di un missile Tomahawk

