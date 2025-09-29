Ucraina, Vance: Trump sta valutando di fornire i missili Tomahawk a Kiev. Cremlino: non sarebbero un’arma magica

Roma, 29 settembre 2025 - Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha confermato che l'amministrazione di Donald Trump sta valutando la possibilità di fornire missili Tomahawk all'Ucraina. Vance ha affermato a Fox che la fornitura di Tomahawk all'Ucraina è "una questione che spetta alla decisione finale del presidente" degli Usa. "Il presidente farà ciò che è nel migliore interesse degli Stati Uniti d'America. Questa è la forza trainante delle sue decisioni in materia di politica estera e di difesa", ha aggiunto.
Per il presidente americano Donald Trump ''non ci sono santuari'' e le forze armate ucraine possono condurre attacchi in Russia ''in profondità'', come dichiarato dall’inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina Keith Kellogg.
Ma secondo il Cremlino anche se gli Usa fornissero i missili Tomahawk a Kiev per usarli in profondità contro il territorio russo, essi non sarebbero "un'arma magica" che consentirebbe agli ucraini di cambiare il corso del conflitto.
La Russia sta esaminando attentamente le dichiarazioni dei funzionari statunitensi sulla possibile fornitura di missili da crociera Tomahawk a Kiev per attacchi in profondita' nel territorio russo. Lo ha affermato in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "In effetti, abbiamo ascoltato quelle dichiarazioni e le stiamo analizzando attentamente", ha dichiarato Peskov in risposta a una richiesta di commento sulle affermazioni in materia del vicepresidente statunitense, J.D. Vance, e dell'inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti, Keith Kellogg.
Anche se gli Usa fornissero i missili Tomahawk a Kiev per usarli in profondità contro il territorio russo, essi non sarebbero "un'arma magica" che consentirebbe agli ucraini di cambiare il corso del conflitto. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le dichiarazioni di dirigenti americani sulla possibile fornitura. Peskov, citato dall'agenzia Interfax, ha aggiunto che comunque Mosca sta "analizzando attentamente" la questione per decidere eventuali risposte.
La scorsa settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a Trump di fornire a Kiev missili da crociera a lungo raggio Tomahawk durante un incontro a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti stanno "valutando" la possibilità di fornire missili Tomahawk a Kiev, mentre Mosca continua a rifiutare i colloqui di pace bilaterali e trilaterali mediati da Trump, ha confermato ieri il vicepresidente americano JD Vance.
