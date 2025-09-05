Ucraina, a Parigi patto a 26 per difendere Kiev. Zelensky: “Importante che le garanzie di sicurezza inizino subito”

Roma, 5 settembre 2025 – Un patto tra 26 Paesi per difendere l'Ucraina dall'aggressione russa con le truppe 'sul territorio, sul mare e nei cieli'. Ok anche a missili a lungo raggio. È il risultato del vertice dei Volenterosi di Parigi. Si aspetta il sigillo di Trump. Ma niente soldati da Italia, Polonia e Germania.
"E' importante che le garanzie di sicurezza promesse a Kiev dai Paesi della coalizione dei volenterosi scattino subito, "senza attendere la fine dei combattimenti": ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenuto in video al Forum economico di Cernobbio. Zelensky ha poi detto che le garanzie sono anche di carattere economico, ringraziando i 26 Paesi che si sono detti disponibili ad appoggiare la sicurezza dell'Ucraina, parlando di "importante passo avanti".
Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che Mosca si oppone a un eventuale ingresso dell'Ucraina nella Nato a causa di quelli che sostiene essere "interessi di sicurezza a lungo termine della Russia". Lo riporta la Tass.
"Grazie dell'invito e grazie dell'attenzione che prestate all'Ucraina, al nostro popolo, noi apprezziamo moltissimo il fatto che il popolo italiano supporti il nostri popolo". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha aperto il suo intervento in videoconferenza a Cernobbio per la 51° edizione del Forum Ambrosetti, intitolata 'Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive'. Parlando del meeting "molto intenso" della Coalizione dei Volenterosi che si è svolto ieri a Parigi alla presenza dei paesi europei e di "Canada, Australia, Nuova Zelanda", Zelensky ha sottolineato il "ruolo molto attivo dell'Italia".
"Se si potesse raggiungere un accordo di pace sull'Ucraina, non ci sarebbe bisogno di truppe straniere e Mosca lo rispetterebbe pienamente. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando al Forum economico di Vladivostok, secondo la stampa russa. "Se si raggiungessero decisioni che portassero alla pace, a una pace a lungo termine, allora semplicemente non vedo il motivo della loro presenza sul territorio ucraino. Perche' se si raggiungessero accordi, nessuno dubiti che la Russia li rispetterebbe pienamente", ha affermato il leader del Cremlino.
Sulle "garanzie di sicurezza per l'Ucraina, ci sono già 45 Paesi nella coalizione , e 26 di loro sono pronti ad aiutare con un reale sostegno alla sicurezza. Questo è un grande cambiamento. Si tratta di Paesi forti, tra cui l'Italia, e il Presidente Trump ha confermato che l'America è pronta a partecipare", ha quindi detto Zelensky in apertura del Forum di Cernobbio.