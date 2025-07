Ucraina, Mosca pianifica attacco con duemila droni. Cremlino: accordo processo lungo, Trump lo sa

Roma, 20 luglio 2025 - La Russia punta a lanciare 2.000 droni contemporaneamente verso l'Ucraina. Ad avvertire della minaccia incombente è il maggiore generale tedesco Christian Freuding, in un'intervista pubblicata il 19 luglio e rilanciata dal quotidiano Kyiv Indipendent. La cifra sbalorditiva descritta da Freuding, a capo della task force ucraina presso il ministero della Difesa tedesco, arriva mentre la Russia continua a espandere la sua produzione di droni e ha intensificato i suoi attacchi con droni Shahed di progettazione iraniana contro le città ucraine nelle ultime settimane.

epa12241413 Russian President Vladimir Putin (L) visits the PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works in Magnitogorsk, during a working visit to the Urals Federal District, Russia, 16 July 2025. EPA/MIKHAIL SINITSYN / KREMLIN / POOL MANDATORY CREDIT