Ucraina, treno con 110 italiani sfiorato da raid russi su Leopoli. Zelensky: “Contro di noi 50 missili e 500 droni, 5 morti”

09:13

Zelensky: "Attacco russo con più di 50 missili e 500 droni, 5 morti"

"Questa notte l'Ucraina è stata nuovamente sotto un attacco combinato russo: più di 50 missili e circa 500 droni d'attacco. Hanno colpito con missili da crociera, Shahed e Kinzhal. Le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad sono state colpite. Al momento sono circa 10 le persone ferite a causa dell'attacco. Purtroppo, cinque sono morte". Lo scrive sul suo canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Oggi i russi hanno nuovamente colpito la nostra infrastruttura, tutto ciò che garantisce una vita normale per le persone. Serve più protezione, una realizzazione più veloce di tutti gli accordi di difesa, specialmente per quanto riguarda la difesa aerea, per privare di senso questo terrore aereo - ha aggiunto - Un cessate il fuoco unilaterale nello spazio aereo è possibile, e proprio questo potrebbe aprire la strada a una vera diplomazia". "L'America e l'Europa devono agire per costringere Putin a fermarsi", ha concluso.