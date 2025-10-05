Ucraina, treno con 110 italiani sfiorato da raid russi su Leopoli. Zelensky: “Contro di noi 50 missili e 500 droni, 5 morti”

Roma, 5 ottobre 2025 – Questa notte 110 attivisti italiani su un treno partito da Kiev si sono trovati sotto il massiccio attacco russo contro Leopoli. Lo scrive Sir, il Servizio Informazione Religiosa. Il raid russo che ha colpito l'Ucraina ha sfiorato anche il convoglio sul quale viaggiano gli attivisti italiani di ritorno dalla decima missione Mean - Movimento europeo di azione non violenta - partiti da Kiev e diretti al confine polacco.
E' di 5 morti e di 10 feriti il bilancio dell'attacco russo della scorsa notte contro l'Ucraina, lanciato con "oltre 50 missili e circa 500 droni d'attacco". Lo scrive sui social il presidente Volodymyr Zelensky. "I russi - afferma - hanno colpito con missili da crociera, gli Shahed e i Kinzhal, tra gli altri. Le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Černihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad sono state tutte prese di mira. Al momento, si sa che circa dieci persone sono rimaste ferite nell'attacco. Purtroppo, cinque sono state uccise".
“Abbiamo bisogno di maggiore protezione e di una più rapida attuazione di tutti gli accordi di difesa, soprattutto in materia di difesa aerea, per togliere a questo terrore aereo qualsiasi significato. America ed Europa devono agire per fermare Putin", ha concluso Zelensky.
"Questa notte l'Ucraina è stata nuovamente sotto un attacco combinato russo: più di 50 missili e circa 500 droni d'attacco. Hanno colpito con missili da crociera, Shahed e Kinzhal. Le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad sono state colpite. Al momento sono circa 10 le persone ferite a causa dell'attacco. Purtroppo, cinque sono morte". Lo scrive sul suo canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
"Oggi i russi hanno nuovamente colpito la nostra infrastruttura, tutto ciò che garantisce una vita normale per le persone. Serve più protezione, una realizzazione più veloce di tutti gli accordi di difesa, specialmente per quanto riguarda la difesa aerea, per privare di senso questo terrore aereo - ha aggiunto - Un cessate il fuoco unilaterale nello spazio aereo è possibile, e proprio questo potrebbe aprire la strada a una vera diplomazia". "L'America e l'Europa devono agire per costringere Putin a fermarsi", ha concluso.