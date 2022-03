Ucraina Russia news, a Mariupol raid su ospedale pediatrico. Zelensky: "Ora no-fly zone"

Roma, 9 marzo 2022 - Accordo tra Russia e Ucraina sui corridoi umanitari: fino alle 21 di oggi le due parti hanno concordato un cessate il fuoco per consentire ai civili di evacuare e così salvarsi dalla guerra. A due settimane dall'inizio dell'invasione delle forze di Mosca, l'Onu stima che siano già più di 2 milioni le persone in fuga (quasi 24mila i profughi giunti in Italia). Ma nel frattempo le sirene hanno continuato a suonare. Nella notte nuovi bombardamenti a Kiev, a Malyn e a Severodonestk. "La Russia continua a tenere in ostaggio oltre 400mila persone a Mariupol, blocca gli aiuti umanitari e l'evacuazione. Continuano i bombardamenti indiscriminati. A quasi 3.000 neonati mancano medicine e cibo", denuncia su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che domani incontrerà il suo omologo russo Serghei Lavrov ad Antalya, in Turchia. E proprio a Mariupol colpito un ospedale pediatrico, con Zelensky che dopo il raid di Mosca torna a chiedere al mondo una "no fly zone" sui cieli ucraina.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sentito nuovamente Valdimir Putin. Intanto, il presidente ucraino Zelensky apre e si dice pronto a trattare sui territori contesi, ma non alla resa. Mosca insiste: perché possano andare avanti i colloqui di pace, l'Ucraina deve riconoscere l'indipendenza delle repubbliche separatiste. Mentre le diplomazie cercano di trovare una soluzione, Stati Uniti e Gran Bretagna hanno deciso lo stop all'importazione di petrolio e gas russi. Il Cremlino ha avvertito che sta lavorando a una "rapida" risposta alle sanzioni occidentali, che colpirà le aree più sensibili. Volano i mercati: le Borse recuperano in un solo giorno 474,53 miliardi di euro, anche se il saldo dall'invasione russa resta in negativo per 688,81 miliardi.

Accordo fra Kiev e Mosca per un cessate il fuoco che consenta l'evacuazione dei civili attraverso 6 corridoi umanitari: lo ha annunciato la vice premier ucraina Iryna Vereshchuk. La tregua è prevista fra le 9 e le 21 di oggi. Le rotte sono quelle fra Enerhodar e Zaporizhzhya, Sumy-Poltava, Mariupol-Zaporizhzhia, Volnovakha-Pokrovsk, Izyum-Lozove, Vorzel, Bucha, Borodyanka, Irpin, e Hostomel-Kyiv. Il capo della diplomazia Usa Blinken ha detto che i corridoi umanitari per evacuare gli ucraini devono essere molto più grandi e ha definito "assurde" le proposte del Cremlino di crearli con destinazione Russia.

Ma da Mariupol arriva la notizia di un raid aereo che ha distrutto un ospedale con reparti maternità e pediatrici. A riferirlo su Facebook è il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, citato da Ukrinform, mostrando in un video le immagini dei detriti. "Molte donne sono rimaste ferite e uccise", dice il vice capo della polizia nazionale ucraina, Vyacheslav Abroskin, citando testimoni oculari. E il premier Zelensky rincara su Twitter: "Mariupol. Attacco diretto delle truppe russe all'ospedale di maternità. Gente, bambini sono sotto le macerie. Atrocità", ha scritto il leader di Kiev, esortando il mondo a imporre una fly- zone.

#Mariupol #attack by #Russian troops on the #maternity #hospital. People children are under the rubble. Atrocity How much longer will the world be complicit in ignoring terror? Close the sky right now! Stop the #killings They have power but they seem to be losing their humanity. pic.twitter.com/HVk90AZap9 — GMUSICTV®🇺🇦 (@GMUSICTV) March 9, 2022

L'offensiva di Mosca non si è fermata neanche nella notte. Almeno 10 persone sono morte in seguito a bombardamenti sulla città ucraina di Severodonestk, nella parte orientale del Paese, nella provincia di Lugansk Oblast (nel Donbass), secondo quanto riferisce un responsabile locale. I servizi di emergenza ucraini hanno riferito di un bombardamento aereo anche sulla cittadina di Malyn, nella regione di Zhytomyr, a ovest di Kiev, dove cinque persone, tra cui due bambini di meno di un anno, sono morte dopo la distruzione di sette case. E almeno un morto e altre 14 feriti in bombardamenti anche nella zona di Okhtyr, come denunciato dalle autorità di Sumy. Dalll'ultima analisi dell'intelligence britannica, gli invasori russi non sono ancora riusciti a conseguire una "svolta significativa" a nord della capitale, mentre le forze ucraine sembrano essere in grado di abbattere gli aerei nemici.

"Un caccia intercettore russo Sukhoi Su-27 si è schiantato su un edificio residenziale nel quartiere di Osokorky, sulle rive del Dnipro a Kiev, dopo essere stato colpito dalle forze ucraine. Il pilota è riuscito ad azionare il sedile di espulsione prima dello schianto, ma è comunque morto", riferisce intanto il Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni, citato dalla Ukrainska pravda, pubblicando anche una foto di presunti detriti.

Intanto, per la prima volta, Mosca ammette che un certo numero di soldati di leva russi sono stati catturati durante "un'operazione in Ucraina" dopo che due giorni fa il presidente Putin aveva assicurato che nel conflitto "non combattono e non combatteranno" nè riservisti, nè militari di leva. A confermare la notizia è stato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, mentre snocciolava i dati dei mezzi ucraini abbattuti: 89 aerei da combattimento e 57 elicotteri.

La Russia non mira a "rovesciare" il governo ucraino o distruggere la sovranità del Paese, ma cerca di proteggere le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR, LPR), smilitarizzare e denazificare l'Ucraina, nonché eliminare le minacce militari per la Russia: lo ha ribadito oggi, in un briefing, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo quanto riporta la Tass. Perché possano andare avanti i colloqui di pace, ha spiegato anche il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, l'Ucraina deve riconoscere legalmente l'indipendenza delle repubbliche separatiste. Il presidente Volodymyr Zelensky aveva aperto a una discussione sullo status della Crimea e dei territori filorussi del Donbass. "La Crimea è parte della Russia - ha affermato Peskov -, il Lugansk e il Donetsk sono Stati indipendenti e ciò deve essere riconosciuto per legge".

Peskov ha poi descritto come indesiderabile e "potenzialmente pericoloso" lo scenario del possibile uso di campi d'aviazione in altri paesi per sostenere l'Ucraina. I giornalisti hanno chiesto a Peskov di commentare i piani della Polonia di fornire all'Ucraina aerei MiG. "Il ministero della Difesa ha già commentato la possibilità di utilizzare qualsiasi altro campo d'aviazione per il decollo di aerei militari. Si tratta di uno scenario estremamente indesiderabile e potenzialmente pericoloso".

Nel frattempo, la Cina ha accusato la Nato di voler spingere le tensioni tra Russia e Ucraina fino a "un punto di rottura". Nel corso del briefing giornaliero, secondo quanto riporta Reuters, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha esortato gli Stati uniti a considerare le preoccupazioni di Pechino seriamente ed evitare di minare i suoi diritti e interessi nella gestione della situazione in Ucraina e nei legami con la Russia. La Cina "si oppone con forza alle sanzioni unilaterali che non hanno fondamento nel diritto internazionale", ha aggiunto Lijian sul blocco all'import di petrolio e gas russo, annunciato dal presidente Usa Joe Biden. "Provocherà solo serie difficoltà all'economia e alle persone, e aggraverà divisioni e confronto", ha proseguito, ricordando che "Cina e Russia hanno sempre mantenuto buone relazioni di cooperazione energetica e continueranno a farlo anche su giacimenti di petrolio e gas, nel rispetto reciproco".

I ventisette stati membri dell'Unione europea hanno deciso oggi di ampliare le proprie sanzioni contro la Russia e la Bielorussia in seguito all'invasione dell' Ucraina, in particolare scollegando tre banche bielorusse dalla piattaforma finanziaria internazionale Swift: lo ha annunciato la presidenza francese del Consiglio dell'Ue. Riuniti a Bruxelles, i rappresentanti degli Stati membri hanno adottato anche nuove sanzioni contro il settore marittimo e le criptovalute, e hanno aggiunto alla loro lista nera leader e oligarchi russi, misure volte a completare le tre serie di sanzioni adottate dall'Ue nelle ultime due settimane.

Le notizie sul cessate il fuoco e i barlumi di speranza sui negoziati fanno volare le principali borse europee che beneficiano anche della frenata dei prezzi dell'energia dopo i rally degli ultimi giorni. I listini recuperano in un solo giorno 474,53 miliardi di euro di capitalizzazione. Dall'invasione russa tuttavia il saldo è ancora negativo per 688,81 miliardi. Al termine di una giornata di rialzi, Francoforte ha guadagnato il 7,89% a 13.843 punti, Parigi il 7,13% a 6.387 punti e Madrid il 4,76% a 8.174 punti. Più cauta Londra, che ha segnato un rialzo finale del 3,44% a 7.203 punti.

Diversi media internazionali, citando un documento del governo di Kiev, riferiscono invece che le esportazioni di segale, orzo, grano saraceno, miglio, zucchero, sale e carne saranno vietate in Ucraina fino alla fine di quest'anno. L' Ucraina, il quarto esportatore alimentare al mondo secondo Politico, rappresenta circa il 20% delle importazioni di grano dell'Ue, il che potrebbe significare una serie di carenze alimentari in tutto il continente a causa dello stop. Kiev, inoltre, fornisce molti altri beni alimentari, incluso l'80% del suo miele. A causa del divieto, i prezzi in tutto il mondo potrebbero iniziare a salire e alcuni prodotti, come il pane, potrebbero essere ritirati dagli scaffali se i Paesi non fossero in grado di adattarsi ai cambiamenti. I prodotti alimentari e per l'igiene essenziali continueranno ad essere esportati dall' Ucraina.

All'alba di questa mattina, le forze di Mosca hanno annunciato di aver preso il controllo completo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ad annunciarlo è stata la Guardia Nazionale russa, citata dall'agenzia Interfax. Secondo quanto riferito da Mosca, circa 240 persone a guardia della centrale avrebbero deposto le loro armi. Poi il portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato di avere "il controllo della situazione" nel sito nucleare di Chernobyl, dopo che l'Aiea aveva riferito dell'interruzione della trasmissione dei dati sui livelli delle radiazioni nell'ex centrale. Ma l'operatore energetico ucraino Ukrenergo, in una nota diffusa su Facebook, ha denunciato che i russi hanno "completamente scollegato dalla rete elettrica" Chernobyl, aggiungendo che a causa delle ostilità in corso "non c'è possibilità di ripristinare le linee".

