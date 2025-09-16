Martedì 16 Settembre 2025

16 set 2025
REDAZIONE ESTERI
Ucraina Russia news, pesanti bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Mykolaiv. Rubio: “Presto Trump incontrerà Zelensky”

Il presidente degli Stati Uniti spera ancora in un accordo di pace con Putin. Mosca: distrutti nella notte 87 droni ucraini

Roma, 16 settembre 2025 - Pesanti bombardamenti russi nella notte su Zaporizhzhia e Mykolaiv. Almeno due morti nell'Ucraina meridionale, e vasti incendi innescati dalle esplosioni. Vitali Kim, capo dell'amministrazione militare dell'Oblast' di Mykolaiv, ha denunciato: "I russi hanno attaccato una fattoria nella comunità di Chornomorska. Un uomo su un trattore è stato ucciso mentre lavorava nei campi". Donald Trump probabilmente incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la prossima settimana, e spera ancora di mediare un accordo di pace con il presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio, in partenza da Tel Aviv per Doha. Trump ha avuto "diverse telefonate con Putin".

Una donna ucraina con il suo cane dopo un bombardamento di droni
Zelensky: "Stiamo aspettando decisione Usa su fornitura Patriot"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su X ha fatto sapere che l'Ucraina è in attesa di una decisione da parte degli Stati Uniti in merito alla fornitura di sistemi di difesa aerea Patriot. "Stiamo aspettando i fondi annunciati per l'iniziativa Purl (Prioritized Ukraine requirements list) e, di conseguenza, le consegne. Molto dipende dai nostri partner: c'è un buon slancio in Europa e attendiamo le decisioni dagli Stati Uniti. In particolare, per quanto riguarda i Patriots, abbiamo proposto agli Stati Uniti l'acquisto del numero necessario di sistemi. Sul tavolo c'è anche la nostra proposta sui droni. Abbiamo offerto ai nostri partner serie opportunità non solo di investire nella produzione in Ucraina, i nostri droni stanno chiaramente dimostrando la loro efficacia, ma ci stiamo anche preparando a costruire complessi industriali sul territorio dei nostri partner, e gli impianti di produzione congiunti. Per la prima volta nella storia, l'Ucraina avrà una moderna produzione di armi congiunta con Paesi forti", sottolinea Zelensky.
 

Mosca: distrutti nella notte 87 droni ucraini

Il ministero della Difesa russo, ripreso dall'agenzia Tass, rende noto che nella notte le difese hanno distrutto e intercettato 87 droni ucraini su varie regioni della Russia durante la notte, di cui 30 nel Kursk. Nello specifico: 30 sul territorio della regione di Kursk, 18 sul territorio del territorio di Stavropol, 11 sul territorio della regione di Rostov, 10 droni sul territorio della regione di Bryansk, 5 sul territorio della regione di Tula, 4 sul territorio della regione di Ryazan, 3 sul territorio della Repubblica di Crimea, 2 droni sui territori delle regioni di Volgograd e Voronezh, 1 sul territorio della regione di Ninij Novgorod e sul Mar Nero.
 

