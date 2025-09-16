Ucraina Russia news, pesanti bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Mykolaiv. Rubio: “Presto Trump incontrerà Zelensky”

06:32

Zelensky: "Stiamo aspettando decisione Usa su fornitura Patriot"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su X ha fatto sapere che l'Ucraina è in attesa di una decisione da parte degli Stati Uniti in merito alla fornitura di sistemi di difesa aerea Patriot. "Stiamo aspettando i fondi annunciati per l'iniziativa Purl (Prioritized Ukraine requirements list) e, di conseguenza, le consegne. Molto dipende dai nostri partner: c'è un buon slancio in Europa e attendiamo le decisioni dagli Stati Uniti. In particolare, per quanto riguarda i Patriots, abbiamo proposto agli Stati Uniti l'acquisto del numero necessario di sistemi. Sul tavolo c'è anche la nostra proposta sui droni. Abbiamo offerto ai nostri partner serie opportunità non solo di investire nella produzione in Ucraina, i nostri droni stanno chiaramente dimostrando la loro efficacia, ma ci stiamo anche preparando a costruire complessi industriali sul territorio dei nostri partner, e gli impianti di produzione congiunti. Per la prima volta nella storia, l'Ucraina avrà una moderna produzione di armi congiunta con Paesi forti", sottolinea Zelensky.

