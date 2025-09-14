Ucraina Russia news, droni di Kiev colpiscono due importanti raffinerie, una a 1.500 chilometri dal confine

Roma, 14 settembre 2025 - Con un raid a 1.500 km dal confine i droni ucraini hanno inflitto un duro colpo alla Russia: colpita e incendiata un'importante raffineria di petrolio a Ufa, nella Repubblica del Bashkortostan. La raffineria di Bashneft-Novoyl situata la capitale della repubblica, è uno dei principali impianti di lavorazione del petrolio della Russia. I droni kamikaze hanno inflitto danni significativi, fa sapere l'intelligence di Kiev. A Ufa sono stati sospesi i voli e i servizi internet mobile. I velivoli a guida autonoma ucraini poi hanno colpito anche quella di Kirishi, situata nella regione di Leningrado, la seconda più grande raffineria di petrolio della Russia.
Mosca ha fatto sapere che nella notte i suoi sistemi di difesa hanno intercettato e distrutto 80 droni ucraini su alcune regioni della Federazione Russa e le acque del Mar d'Azov. Intanto si intensificano gli scontri nell'Oblast di Dnipropetrovsk, attaccato in estate dalle forze russe: l'Unità del 425mo Reggimento Skelya ucraino ha riconquistato il villaggio di Filia. La Russia, come ha dichiarato ai media il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, vuole creare nell'Oblast di Dnipropetrovsk una cosiddetta "zona cuscinetto" sul territorio ucraino.
Il Kiev Independent rende noto che la Marina ucraina ha attaccato all'inizio di questa settimana un centro di comunicazione della flotta russa del Mar Nero nella Sebastopoli occupata. Colpito il centro di comunicazione, responsabile del coordinamento delle operazioni delle unità della flotta russa del Mar Nero. L'attacco è avvenuto nella notte dell'11 settembre.
Dopo l'importante raffineria di petrolio a Ufa, nella Repubblica del Bashkortostan, i droni ucraini ne hanno colpita un'altra, una delle più grandi raffinerie di petrolio della Russia, quella di Kirishi, situata nella regione di Leningrado. Lo reso noto il governatore regionale Alexander Drozdenko. La raffineria di Kirishi ha una capacità di lavorazione di oltre 17 milioni di tonnellate di petrolio all'anno. La difesa aerea russa ha intercettato tre droni nell'area di Kirishi, ma rottami di uno si sono schiantati sul sito della raffineria, innescando un incendio.
Ieri un drone russo è penetrato per circa 20 chilometri nello spazio aereo della Romania, nella regione di Tulcea, al confine con l'Ucraina, fino alla cittadina di Chilia Veche, ed è poi scomparso dai radar degli F-16 romeni che si erano alzati in volo dalla base di Fetesti per seguirlo. In volo anche due Eurofighter tedeschi della Nato dislocati nel Paese. Il ministero della Difesa ha poi precisato che il drone non ha sorvolato zone abitate e non ha posto una minaccia. Ieri è stata registrata la minaccia di una incursione con droni anche in Polonia, ha denunciato il comando militare a Varsavia.
L'inviato statunitense Keith Kellogg ha affermato, nel suo intervento a una conferenza sulla strategia europea di Yalta, che la Russia dipende eccessivamente dal sostegno della Cina, e sul campo di battaglia Mosca è ben lontana dalla vittoria, si legge sul Kyiv Independent. "Ora, potrebbero fare dei movimenti e dire, beh, stanno avanzando nella regione del Donbass e a Donetsk. Ma se consideriamo l'avanzamento a metri, non a miglia, beh, allora va bene, è un successo. Ma il costo che stanno pagando è enorme. E non credo che la gente lo apprezzi veramente".E ha aggiunto: "Penso che se la Cina interrompesse oggi il suo sostegno alla Russia, la guerra sarebbe finita domani".