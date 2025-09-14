Ucraina Russia news, droni di Kiev colpiscono due importanti raffinerie, una a 1.500 chilometri dal confine

Roma, 14 settembre 2025 - Con un raid a 1.500 km dal confine i droni ucraini hanno inflitto un duro colpo alla Russia: colpita e incendiata un'importante raffineria di petrolio a Ufa, nella Repubblica del Bashkortostan. La raffineria di Bashneft-Novoyl situata la capitale della repubblica, è uno dei principali impianti di lavorazione del petrolio della Russia. I droni kamikaze hanno inflitto danni significativi, fa sapere l'intelligence di Kiev. A Ufa sono stati sospesi i voli e i servizi internet mobile. I velivoli a guida autonoma ucraini poi hanno colpito anche quella di Kirishi, situata nella regione di Leningrado, la seconda più grande raffineria di petrolio della Russia.

Mosca ha fatto sapere che nella notte i suoi sistemi di difesa hanno intercettato e distrutto 80 droni ucraini su alcune regioni della Federazione Russa e le acque del Mar d'Azov. Intanto si intensificano gli scontri nell'Oblast di Dnipropetrovsk, attaccato in estate dalle forze russe: l'Unità del 425mo Reggimento Skelya ucraino ha riconquistato il villaggio di Filia. La Russia, come ha dichiarato ai media il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, vuole creare nell'Oblast di Dnipropetrovsk una cosiddetta "zona cuscinetto" sul territorio ucraino.

Live

Soldati ucraini si esercitano con i droni