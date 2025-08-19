Macron propone Ginevra per l’incontro Putin-Zelensky. Tajani: "Sede giusta”. Pioggia di droni russi sull’Ucraina

Roma, 19 agosto 2025 – Pioggia di missili e droni sull’Ucraina. Mentre si infittisce la tela per cercare una soluzione diplomatica alla guerra, i russi sferrano un attacco imponente sul Paese. Una raffica partita, a quanto si apprende, proprio mentre erano in corso gli incontri a Washington tra Donald Trump, Volodymyr Zelesky ed i leader europei. Dal vertice americano è emersa la possibilità di tenere un incontro tra Vladimir Putin e il leader ucraino entro “due settimane”, ovvero fine agosto. Trump conferma che solo dopo il faccia a faccia si terrà un trilatearale anche alla sua presenza. La località prescelta per il summit Putin-Zelensky potrebbe essere Ginevra, in Svizzera, sostiene il presidente francese Emmanuel Macron. “La sede giusta”, rilancia il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. Lo zar avrebbe aperto alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, mentre non sarebbe ancora stato affrontato il tema dei territori contesi.
"Ginevra potrebbe essere la sede giusta" per i colloqui Putin-Zelensky, "l'Italia è favorevole che si svolgano a Ginevra perché è un Paese che ha sempre lavorato per la costruzione della pace. Roma sarebbe stata anche una sede ideale, voluta da americani, ucraini e anche dagli altri ma c'è il problema della Corte Penale internazionale, quindi sarebbe stato più complicato. Credo che la sede di Ginevra possa essere la sede migliore, l'Italia è favorevole, lo dirò anche oggi al ministro Cassis". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo a Berna.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe, secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense Wall Street Journal, aperto alla possibilità di prendere in considerazione un potenziale scambio di territori "proporzionale" con Mosca. Zelensky, secondo le fonti del WSJ, non avrebbe respinto lo scambio di territori durante i negoziati, ma ha altresì sottolineato le difficoltà in merito. Infatti per Kiev l'ostacolo principale sarebbe quello di ricollocare la popolazione, oltre alla necessità di dover revocare il divieto costituzionale ucraino di cedere territori, secondo quanto riferito dai funzionari al WSJ. Secondo quanto scritto dal WSJ, i leader europei hanno cercato di rappresentare al presidente Trump il significato per l'Ucraina della perdita dei territori rivendicati dalla Russia. Il cancelliere Friedrich Merz avrebbe paragonato la perdita del Donbass alla perdita della Florida per gli Stati Uniti.
Donald Trumo conferma di aver parlato con Vladimir Putin, con il quale ha avviato "i preparativi per un incontro, in una località da determinare, tra il presidente russo ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky". In un post su Truth il presidente americano annuncia poi che, dopo questo incontro, "avremo un trilaterale, anche con me".
La Cina sostiene "tutti gli sforzi" per la pace tra Russia e Ucraina, all'indomani del vertice di Washington tenuto alla Casa Bianca con l'indicazione di un possibile faccia a faccia tra i presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky da tenere nelle prossime settimane. "La Cina crede sempre che il dialogo e il negoziato siano l'unica soluzione alla crisi ucraina", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning nel briefing quotidiano, aggiungendo che Pechino "sostiene tutti gli sforzi utili a contribuire alla pace".
Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina nella notte - mentre erano in corso gli incontri a Washington tra Donald Trump, Volodymyr Zelesky ed i leader europei - con 10 missili e 270 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev. Le difese aeree del Paese hanno abbattuto o neutralizzato con sistemi di guerra elettronica sei missili e 230 velivoli senza pilota. Quattro missili e 40 droni sono stati colpiti in 16 località, mentre i detriti dei velivoli distrutti sono caduti in tre località.