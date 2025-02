Ucraina news, la pace di Trump: Kiev non tornerà ai confini del 2014 e non entrerà nella Nato. “Sono d’accordo con Putin”

Roma, 13 febbraio 2025 - La pace tra Ucraina e Russia non è lontana, ma avrà un suo prezzo per Kiev, ne è convinto il presidente degli Stati uniti Donald Trump dopo aver avuto colloqui telefonici con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Nello Studio Ovale il numero uno della Casa Bianca ha spiegato ai giornalisti il suo piano: "Credo che probabilmente, a un certo punto, riusciremo a ottenere un cessate il fuoco in un futuro non troppo lontano".

Il piano di Trump, presentato come realistico, potrebbe però essere indigesto a Kiev, che secondo il tycoon l’Ucraina si deve scordare i territori conquistati dalla Russia (Impossibile il ritorno ai confini del 2014) e il benvenuto nella Nato. Anche se Trump addolcisce la pilola a KIev: è possibile che "parte" del territorio acquisito da Mosca durante il conflitto venga restituito all'Ucraina. Zelensky dovrà rinunciare a riprendersi il Donbass e la Crimea. Altro punto sul quale il presidente degli Usa ha insistito è che ci siano elezioni in Ucraina: "Ma sì, a volte bisogna fare le elezioni anche". Alla domanda sull'entrata dell'Ucraina nella Nato Trump è stato chiaro: "Personalmente non credo che sia praticabile averla. Penso che, molto prima del presidente Putin, abbiano detto che non avrebbero mai permesso una cosa del genere. Questo va avanti da molti, molti anni. Lo dicono da molto tempo, che l'Ucraina non può entrare nella Nato, e io sono d'accordo". Nonostante ciò il tycoon, durante la loro telefonata di ieri con Zelensky, ha concordato di iniziare immediatamente a lavorare per porre fine al conflitto in Ucraina.

