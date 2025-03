Ucraina Russia news, Musk: “Non tolgo Starlink a Kiev: la uso come merce di scambio”. Trump pronto revocare blocco alle informazioni di intelligence

Roma, 10 marzo 2025 - Le truppe di Mosca continuano ad avanzare su diversi fronti, riconquistando Malaya Loknia, Cherkasskoye Porechnoye e Kositsa nella regione di Kursk, dopo aver già preso Lebedevka e tre villaggi a sud di Sudja, arrivando a minacciare l'accerchiamento delle forze ucraine, e liberando il villaggio di Novenke, nell'oblast di Sumy, vicino al confine tra Russia e Ucraina. La decisa offensiva russa potrebbe essere devastante se Kiev perdesse Starlink, come ha minacciato Elon Musk, ma lo stesso imprenditore statunitense ha chiarito che, nonostante il suo disaccordo con le politiche di Zelensky, la sua azienda di telecomunicazioni satellitari non spegnerà mai i suoi terminali in Ucraina: "Sto semplicemente affermando che, senza Starlink, le linee ucraine crollerebbero, poiché i russi possono bloccare tutte le altre comunicazioni! Non faremmo mai una cosa del genere o la useremmo come merce di scambio", ha detto Musk su X. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi sarà in Arabia Saudita dove domani si terrà un incontro tra una delegazione di Kiev e una delegazione americana per discutere i futuri negoziati di pace, il primo incontro dopo il disastroso bisticcio della Casa Bianca. Washington conta di sfruttare l'incontro per sondare la vera disponibilità di Kiev a fare concessioni alla Russia per porre fine alla guerra, e per portare a casa l'accordo sui minerali rari con l'Ucraina, che come ha detto Trump: potrebbe avvenire "nei prossimi due, tre giorni". Il presidente ha anche affermato che gli Stati Uniti potrebbero revocare la sospensione della condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina: "Ci siamo quasi, ci siamo quasi davvero".

Un Mirage 2000 di Kiev intercetta un missile russo da crociera KH-101