Ora l'Ucraina si prepara a usare le mine anti uomo. Zelensky firma il decreto

Roma, 29 giugno 2025 - Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha firmato un decreto che rende effettiva la decisione del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina di ritirare l'Ucraina dalla Convenzione di Ottawa, un trattato internazionale che proibisce l'uso, lo stoccaggio e la produzione di mine antiuomo.

Secondo il colonnello dell'Sbu Roman Kostenko, "questo è un passo che la realtà della guerra richiede da tempo. La Russia non ha aderito a questa Convenzione e sta utilizzando mine su larga scala contro i nostri militari e civili. Non possiamo rimanere vincolati a un ambiente in cui il nemico non ha restrizioni". Il decreto firmato da Zelensky, che attua la decisione, non è ancora stato pubblicato ufficialmente. Ora servirà il via libera della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino.

Anche Polonia, Lettonia, Estonia e Finlandia avevano già preso la stessa decisione.

Secondo Human Rights Watch, dal 2022 Mosca ha impiegato più di una dozzina di tipi diversi di mine antiuomo sul suolo ucraino. L'uso su larga scala di questi ordigni ha lasciato intere aree liberate infestate da esplosivi, rendendo le operazioni di sminamento estremamente pericolose.