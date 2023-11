Ucraina, nella notte il più grande attacco russo su Kiev con oltre 70 droni. Danni agli edifici

Roma, 25 novembre 2023 - La Russia torna a colpire in larga scala l’Ucraina. Le forze armate di Kiev hanno annunciato di aver abbattuto 71 droni russi durante la notte in quello che le autorità hanno definito il più grande attacco alla capitale dall'inizio dell'invasione. "L'aeronautica ha distrutto 71 Uav d'attacco Shahed 131/136. La stragrande maggioranza di loro è stata distrutta nella regione di Kiev", ha riferito l'aeronautica. Le sirene sono risuonate nella capitale ucraina per sei ore e la caduta di rottami di droni ha provocato incendi e danneggiato edifici in tutta Kiev, ha riferito il sindaco Vitali Klitschko. Persone sono rimaste intrappolate sotto alle macerie. Cinque le persone rimaste ferite nell'attacco, tra cui un bambino di undici anni. Distrutto un parco giochi.

Ucraina, il più potente attacco russo su Kiev (Ansa)

"Più di 70 Shahed sono stati lanciati contro l’Ucraina nella notte del genocidio dell'Holodomor. Terrore consapevole. In questo momento particolare. La leadership russa è orgogliosa di poter uccidere”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il massiccio attacco russo durante la notte su Kiev e altre regioni del Paese. “I nostri soldati hanno abbattuto la maggior parte dei droni. Purtroppo non tutti”.