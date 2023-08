Guerra Ucriana-Russia, la centrale nucleare di Zaporizhzhia a rischio blackout. Distrutto deposito di petrolio a Rivne

6:23 Mosca: Abbattuti 13 droni diretti su Mosca Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 11 droni ucraini vicino alla Crimea durante la notte, oltre a due droni che volavano verso la capitale Mosca. "Due Uav (veicoli aerei senza pilota) che volavano in direzione della citta' di Mosca sono stati distrutti", ha detto il ministero in una nota. "Vicino alla citta' di Sebastopoli, due Uav sono stati colpiti dai dispositivi di difesa antiaerea in servizio, altri 9 sono stati soppressi con mezzi di guerra elettronica e sono precipitati nel Mar Nero prima di raggiungere l'obiettivo".

7:35 Kiev: Maxi attacco russo a Rivne Le forze russe hanno lanciato nella notte un «massiccio» attacco con droni nella regione di Rivne, nell'Ucraina occidentale, distruggendo un deposito di petrolio nel distretto di Dubno; lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Vitaliy Koval, come riporta il Kyiv Independent. Dubno si trova a circa 125 km dal confine con la Polonia. «Nella notte, la regione di Rivne ha subito un massiccio attacco con droni. Purtroppo è stato distrutto un deposito di petrolio nel distretto di Dubno. Non ci sono state vittime», ha scritto Koval. Almeno 45 membri delle squadre di soccorso sono al lavoro sul posto.

8:06 Distrutto deposito di petrolio in Ucraina In un attacco di droni russi è stato distrutto un deposito di petrolio nella regione occidentale dell' Ucraina di Rivne. Lo ha detto il governatore Vitaly Koval in un video, pubblicato su Telegram, girato davanti il deposito in fiamme. Non ci sono state vittime, ha aggiunto il governatore.

9:35 Polonia: altri 10mila soldati al confine con la Bielorussia La Polonia ha annunciato un ulteriore dispiegamento di 10.00 soldati al confine con la Bielorussia. “10.000 soldati saranno al confine, di cui 4.000 sosterranno direttamente la Guardia di Frontiera e 6.000 saranno nella riserva”, ha detto il ministro della difesa polacco, Mariusz Blaszczak. “Avviciniamo l'esercito al confine con la Bielorussia per spaventare l'aggressore in modo che non osi attaccarci”, ha aggiunto.

10:03 Energatom. “Centrale nucleare di Zaporizhzhia a rischio blackout” La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia ha perso il collegamento alla linea principale ad alta tensione la notte scorsa ed “è sull'orlo di un altro blackout”: lo scrive su Telegram la società statale ucraina per l'energia nucleare, Energoatom. «Il 10 agosto la centrale nucleare di Zaporizhzhya, temporaneamente occupata, ha perso il collegamento alla sua principale linea di trasmissione di energia esterna con una tensione di 750 kV. In seguito, la centrale ha dovuto passare all'unica linea elettrica di riserva da 330 kV disponibile, la cui disconnessione minaccia la perdita di energia esterna (blackout)”, si legge in una nota.