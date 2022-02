Guerra Ucraina news, iniziata invasione russa. Esplosioni a Kiev, Zelensky: donate sangue

Roma, 24 febbraio 2022 - E' guerra in Ucraina: l'invasione russa è iniziata. Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato l'attacco in tv. Subito si sono avvertite forti esplosioni nelle città ucraine. Non solo sul confine, ma fino a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e, anche nella capitale Kiev, dove sono suonate le sirene d'allarme e i russi avrebbero tentato di prendere il controllo dell'aeroporto. La presidenza ucraina ha diffuso una foto che mostra un'esplosione nella capitale, uno scoppio con una densa nuvola di fumo, vicino ad un parco. Forze russe sono entrate in Ucraina anche dalla Bielorussia e dalla Crimea. Per la Cnn, l'attacco ha già fatto centinaia di vittime. In piazza dell'Indipendenza, nel centro di Kiev, alcune auto della polizia, con i megafoni, hanno invitato i passanti "a rifugiarsi nei sottopassi" e poi rientrare immediatamente nelle proprie case.

Kiev chiama i cittadini alle armi

Secondo la presidenza ucraina si stanno verificando "massicci bombardamenti dell'artiglieria russa sulle infrastrutture" ucraine, scrive Reuters, e le forze armate ucraine "stanno combattendo duramente". Tutti coloro che sono pronti e sanno come utilizzare le armi possono unirsi alle Forze di difesa territoriale delle Forze armate ucraine nella loro regione: ha scritto su Facebook il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, sottolineando che il Paese "sta passando alla modalità di difesa completa". Il presidente ucraino Zelensky ha rivolto un appello alla popolazione a ''donare sangue'' perché ''ci sono militari feriti negli ospedali'' che ne hanno bisogno. Zelensky ha anche chiesto ai datori di lavoro di ''prendersi cura dei propri lavoratori''.

La situazione in tempo reale

"Le difese aree dell'Ucraina sono state soppresse", ha sostenuto il ministero della Difesa russo. Le forze armate ucraine hanno annunciato di aver abbattuto cinque aerei dell'esercito russo e un elicottero. L'Ucraina ha quindi annunciato la chiusura del suo spazio aereo. L'esercito russo ha assicurato di prendere di mira i siti militari ucraini con "armi ad alta precisione", cosa che dall'Ucraina sembra essere riconosciuto con l'indicazione che la Russia ha effettuato attacchi contro le infrastrutture militari e le guardie di frontiera ucraine. Mosca ha chiuso la navigazione nel Mar d'Azov, tra la l'Ucraina e la Russia. Il campionato di calcio dell'Ucraina è stato sospeso. Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, ha fatto sapere che "le forze armate" di Minsk "non stanno partecipando all'operazione" russa contro l'Ucraina. Nel Paese, alleato di Mosca, la Russia ha di stanza decine di migliaia di militari.

Le testimonianze

"È scoppiata la guerra, abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile". Questa la testimonianza di Anastasiya Menzhega, 25 anni, architetto e designer a Kiev. "Ci sono esplosioni ovunque. Chiediamo aiuto al più presto", il suo appello. "Ci stanno bombardando, sentiamo forti esplosioni ovunque, ci sono molti aerei che passano sopra le nostre teste e bombe che cadono. È difficile mettersi in contatto con l'esterno, anche con i mezzi tecnologici. Chiediamo aiuto a tutti", sono state le parole di Lyubomyr, un ragazzo che abita a Kolomyja, città dell'Ucraina occidentale.

Le reazioni / Draghi: subito risposta con la Nato

"Bisogna costruire una coalizione anti-Putin. Il mondo deve costringere la Russia alla pace", ha tuonato il presidente ucraino Zelensky. "Il Governo italiano condanna l'attacco della Russia all'Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L'Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione", sono state le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "L'operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell'Ucraina, che l'Italia condanna con fermezza. Una violazione del diritto internazionale. L'Italia è al fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici", ha twittato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

''Condanniamo l'aggressione militare senza precedenti della Russia contro l'Ucraina. Deve ritirare le sue forze armate e rispettare pienamente l'integrità territoriale dell'Ucraina. I leader della Ue discuteranno e adotteranno rapidamente ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. La Ue è con l'Ucraina'', sono state le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

"La Francia condanna fermamente la decisione della Russia di dichiarare guerra all'Ucraina. La Russia deve terminare immediatamente le sue operazioni militari", ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron, sottolineando la solidarietà con l'Ucraina. "La Francia sta con gli ucraini e lavora con i suoi partner e alleati per porre fine alla guerra". L'invasione russa dell'Ucraina "scuote le fondamenta dell'ordine internazionale, che non consente tentativi unilaterali di cambiare lo status quo". Imporremo a Mosca nuove sanzioni "senza precedenti" per la sua "tremenda decisione" di invadere l'Ucraina, ha assicurato il sottosegretario agli esteri britannico, James Cleverly, che ha accusato il presidente russo di voler "ricreare un qualche tipo di Russia zarista, espansionista", nel "tentativo folle di scrivere il suo nome nei libri di storia". "Cari cittadine e cittadini oggi ci siamo svegliati in un altro mondo", ha detto la ministra degli Esteri Annalena Baerbock in uno statement a Berlino.

Il premier giapponese Fumio Kishida ha affermato che Tokyo "condanna fermamente la Russia. Coordineremo gli sforzi con la comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti, e affronteremo questo problema rapidamente".