Ucraina, i vertici militari di Parigi e Londra oggi a Kiev. “Putin non vuole la pace”

Bruxelles, 4 aprile 2025 - Pressing di Parigi e Londra sulla Russia (e sugli Stati Uniti). "Tre settimane fa l'Ucraina ha accettato di siglare una tregua senza condizioni con la Russia e in queste settimane la Russia ha continuato a colpire le infrastrutture energetiche, la popolazione civile e a commettere crimini di guerra. Vladimir Putin ora deve dare rapidamente agli Usa una risposta, o sì o no, e deve smetterla di trascinare i piedi". Così i ministri degli Esteri di Francia e Gran Bretagna in una dichiarazione congiunta alla Nato. Putin, sottolineano, potrebbe accettare la tregua ora e invece mostra che non è interessato alla pace.

I capi di stato maggiore di Francia e Regno Unito sono oggi a Kiev per discutere le garanzie di sicurezza per l'Ucraina in caso di cessate il fuoco con la Russia. Ad annunciarlo a Bruxelles il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot, in una conferenza stampa congiunta alla Nato con il suo omologo britannico David Lammy. "Prima o poi, anche se la pace sarà raggiunta, saranno necessarie capacità militare e sicurezza", ha spiegato, "i nostri capi dell'esercito saranno a Kiev oggi per lavorare su questo".

Questa notte attacco russo con droni contro Kharkiv: il bilancio è di 4 morti e 35 feriti. Lo denuncia il sindaco Ihor Terekhov, come riporta The Kyiv Independent, secondo cui un drone ha colpito un palazzo nella zona di Novobavarskyi provocando un incendio. Fra i feriti, fanno sapere i soccorritori, c'è un bambino. Le vittime, aggiunge il giornale online, sono tutti civili.