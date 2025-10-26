Ucraina, le truppe russe circondano Kupyansk: Putin dispone misure per la resa degli ucraini

Roma, 26 ottobre 2025 – Un attacco russo con droni ha colpito nella notte Kiev, causando tre morti e almeno 27 feriti, tra cui sei bambini, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. I frammenti dei droni sono caduti su diversi edifici residenziali nei distretti di Desnyansky e Obolonsky, provocando incendi e danni strutturali. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha condannato l'attacco con più di 100 droni, che ha causato diverse vittime civili. Dall’altro lato il presidente russo Vladimir Putin denuncia che Forze armate ucraine "stanno usando i civili come scudi umani".

Intanto Le forze russe “hanno circondato Kupyansk – nella regione di Kharkiv – e le truppe d'assalto assumono il controllo dei passaggi militari ucraini sul fiume Oskol”: lo ha annunciato il capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov. Putin, in visita a un comando militare “dell'operazione speciale in Ucraina”, ha disposto di “adottare misure per garantire la resa delle truppe ucraine e ridurre al minimo perdita vite umane”, secondo quanto scrive la Tass.

Nessun passo avanti invece sul fronte diplomatico, con il presidente Usa Donald Trump che ha ridimensionato la possibilità di un vertice con Putin, affermando di “non voler perdere tempo”.

Edifici in fiamme a Kiev dopo la pioggia di droni russi

Segui la diretta