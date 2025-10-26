Ucraina, le truppe russe circondano Kupyansk: Putin dispone misure per la resa degli ucraini

Roma, 26 ottobre 2025 – Un attacco russo con droni ha colpito nella notte Kiev, causando tre morti e almeno 27 feriti, tra cui sei bambini, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. I frammenti dei droni sono caduti su diversi edifici residenziali nei distretti di Desnyansky e Obolonsky, provocando incendi e danni strutturali. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha condannato l'attacco con più di 100 droni, che ha causato diverse vittime civili. Dall’altro lato il presidente russo Vladimir Putin denuncia che Forze armate ucraine "stanno usando i civili come scudi umani".
Intanto Le forze russe “hanno circondato Kupyansk – nella regione di Kharkiv – e le truppe d'assalto assumono il controllo dei passaggi militari ucraini sul fiume Oskol”: lo ha annunciato il capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov. Putin, in visita a un comando militare “dell'operazione speciale in Ucraina”, ha disposto di “adottare misure per garantire la resa delle truppe ucraine e ridurre al minimo perdita vite umane”, secondo quanto scrive la Tass.
Nessun passo avanti invece sul fronte diplomatico, con il presidente Usa Donald Trump che ha ridimensionato la possibilità di un vertice con Putin, affermando di “non voler perdere tempo”.
Le Forze armate ucraine "stanno usando i civili come scudi umani". È quanto sostiene il presidente russo Vladimir Putin, che ha incontrato i comandanti dei gruppi dell'esercito coinvolti nella guerra in Ucraina. "Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire la sicurezza della popolazione civile, che le Forze ucraine stanno usando come scudo umano", ha ammonito Putin secondo quanto riportano e agenzie russe. La Russia continua a colpire edifici e infrastrutture civili nei suoi raid sull'Ucraina; la notte passata, in un raid con droni sulla capitale Kiev sono state uccise tre persone. Mosca sostiene di prendere di mira solo obiettivi militari.
Un attacco russo con droni ha colpito nella notte Kiev, causando tre morti e almeno 27 feriti, tra cui sei bambini, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. I frammenti dei droni sono caduti su diversi edifici residenziali nei distretti di Desnyansky e Obolonsky, provocando incendi e danni strutturali. "Diversi droni russi sono stati avvistati sopra la città: restate nei rifugi", aveva avvertito in precedenza l'amministrazione militare di Kiev. L'attacco arriva appena un giorno dopo un'altra serie di bombardamenti con droni e missili che avevano ucciso quattro persone e ferito una ventina di civili nella capitale.