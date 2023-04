L’Ucraina ringrazia l’Italia per le armi con un video sulle note di Funiculì Funiculà

Un video postato sul profilo twitter del ministero della difesa ucraino. Un minuto e 5 secondi per ringraziare gli italiani per le armi fornite all’Ucraina per contrastare gli attacchi della Russia.

Un filmato montato sulle note di “Funiculì Funiculà” cantata da Luciano Pavarotti che si apre con la bandiera tricolore e celebra le bellezze italiane partendo con la scritta “Home to the most beautiful cars” (casa delle auto più belle) seguita da immagini di Ferrari e Maserati.

Un frame del filmato

Poi si celebrano “the most picturesque cities” (le città più pittoresche) con immagini di Roma, Pisa, Torino e altri borghi italiani e il “The best cofee” (miglior caffè) oltre a “The most aggressive food critics in the world” (dei critici gastronomici più aggressivi del mondo) per passare a “and one of our strongest allies” (uno dei nostri più forti alleati), frase seguita dalle immagini della visita a Kiev della Meloni con Zelensky.

Poi si passa all’artiglieria. Il video prosegue con un grazie “our italian friends have sent us heavy artillery” (i nostri amici italiani ci hanno inviato artiglieria pesante), e via immagini di cannoni e “armoured veicles” (veicoli blindati) “and air defence systems” (sistemi di difesa aerea). Il Tutto si chiude con un “Grazie Italia, Forza Italia e Forza Ucraina”.