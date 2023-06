Ucraina news in diretta, media: l’aereo di Prigozhin atterrato a Minsk

Roma, 27 giugno 2023 – Ormai la crisi ucraina, che sta sempre più diventando anche la crisi russa, può riservare ogni giorno nuove sorprese, svolte imprevedibili. Anche perché buona parte del dramma si svolge sotterraneamente, e molti degli elementi chiave in base ai quali, ad esempio, si è sviluppato il ‘quasi golpe’ del fine settimana restano tuttora oscuri.

Il jet privato del capo del gruppo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, è atterrato all'aeroporto militare di Machulishchi, vicino a Minsk, in Bielorussia. Lo riferisce Ukrainska Pravda.

'I piani amano il silenzio', messaggio su canale legato a Wagner

Ieri Putin in un discorso alla nazione ha detto di aver concesso l'amnistia ai combattenti di Wagner in modo che potessero tornare alle loro famiglie, concedendo loro di venire assorbiti nell'esercito russo o di andare in Bielorussia, come a questo punto avrebbe fatto Prigozhin.

Ieri mattina il capo della Wagner, senza rivelare dove si trovava, ha postato un audio di 11 minuti nel quale ha spiegato che le autorità avevano deciso di sciogliere la Wagner il primo luglio a seguito di una serie di “intrighi” e quindi la marcia verso Mosca non sarebbe stata un tentativo di colpo di stato ma “una protesta” avente lo scopo di impedire la “distruzione” della compagnia militare privata e richiamare alle loro responsabilità “quegli individui” che “hanno commesso un enorme numero di errori nell'operazione militare speciale” in Ucraina.

