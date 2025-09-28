Potente attacco russo sull’Ucraina, centinaia di droni e missili. Vittime civili a Kiev. E la Polonia fa decollare i jet

Roma, 28 settembre 2025 – Ci sono vittime civili nel massiccio attacco che la Russia ha sferrato sull’Ucraina questa notte impiegando centinaia fra missili e droni. Le bombe hanno colpito palazzi residenziali nella capitale Kiev. Intanto la Polonia ha chiuso lo spazio aereo sopra due delle sue città sudorientali, facendo decollare i suoi jet.
Notizie in diretta
A Kiev, due persone sono state uccise e 10 ferite in seguito a un attacco russo oggi, secondo il capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tkachenko citato da Ukrinform. "Al momento a Kiev sono stati confermati 10 feriti e almeno 2 morti. Probabilmente i dati non sono definitivi", ha scritto Tkachenko su Telegram. Secondo le prime informazioni, una bambina di 12 anni è rimasta uccisa nel quartiere Solomiansky di Kiev.
Mentre la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni sulla capitale ucraina, ferendo almeno sei persone, come ha dichiarato l'amministrazione militare di Kiev, la Polonia ha chiuso questa mattina lo spazio aereo vicino a due delle sue città sudorientali e la sua aeronautica militare ha risposto inviando i suoi jet.
La Russia ha lanciato "centinaia di droni e missili" nella notte contro l'Ucraina. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Andriy Sybiga su X. "La Russia - si legge - ha lanciato un nuovo massiccio attacco aereo sulle città ucraine mentre la gente dormiva. Ancora una volta, centinaia di droni e missili hanno distrutto palazzi residenziali causando vittime civili".