Ucraina, notizie di oggi. Colpiti i ponti tra Crimea e Kherson. Mosca: “Usati missili britannici”

9:31

Colpiti ponti ta Crimea e Kherson

Diversi ponti che collegano la regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, alla Crimea annessa sono stati colpiti durante la notte con missili britannici Storm Shadow: lo ha reso noto il governatore filorusso della regione, Vladimir Saldo, come riporta l'agenzia di stampa Tass. “Il regime criminale di Kiev ha bombardato in modo disumano le strutture civili, i ponti sul confine amministrativo tra la regione di Kherson e la Crimea nei pressi di Chongar. Secondo le stime preliminari, sono stati utilizzati i missili britannici Storm Shadow”, ha scritto Saldo sul suo canale Telegram, aggiungendo che non sono state registrate vittime. In precedenza il leader filorusso della penisola, Sergei Aksyonov, aveva parlato solo del ponte di Chongar.