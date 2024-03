Attacco a Kiev, pioggia di missili: esplosioni e feriti. Colpito anche un asilo. L’Ucraina bersaglia Belgorod

07:58

Attacco di Kiev su Belgorod: "10 missili intercettati"

Non si arrestano gli attacchi missilistici russi sul territorio ucraino. Nella notte, i reparti della difesa antiaerea delle forze di Kiev hanno distrutto due missili balistici e 29 missili da crociera nemici. A renderlo noto è stato poco fa su Telegram il comandante dell'aeronautica ucraina, il tenente generale Mykola Oleschuk. Dall'altra parte del fronte, il ministero della Difesa russo ha affermato che dieci missili Vampire MLRS sono stati abbattuti sulla regione di Belgorod, dove ormai quotidianamente si registrano attacchi da parte delle forze ucraine e dove a più riprese sono entrate in azione unità di "partigiani" che si oppongono alò regime di Putin. "Verso le 8 ora di Mosca - si legge in una nota - è stato fermato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa utilizzando il sistema missilistico a lancio multiplo RM-70 Vampire. Dieci missili sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea attivi nella regione di Belgorod".