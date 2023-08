Ucraina, notizie live. Kiev: piantata la nostra bandiera in Crimea. Norvegia invierà F16

Roma, 24 agosto 2023 – L'Ucraina celebra oggi la sua Festa dell'indipendenza in sordina, tra timori di attacchi ai civili. Ieri i droni ucraini hanno attaccato Mosca e Belgorod, quelli russi la regione ucraina di Sumy, dove, secondo il governatore, sarebbero morti tre civili in un attacco a una scuola. Mosca promette che i raid ucraini "non saranno lasciati senza risposta”. Intanto durante un’operazione speciale dei Servizi di sicurezza di Kiev sarebbe stata piantata la bandiera ucraina in Crimea. La Norvegia è pronta a inviare gli F16 a Zelensky.

Il premier ucraino Volodymyr Zelensky (Ansa)

Le notizie in diretta