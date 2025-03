Oltre cento droni sull’Ucraina, Zelensky: “Segno che Putin non vuole la pace”

10:45

Draghi: "La Germania si riarma, rischio che l'Europa non la segua"

La decisione della Germania di aumentare la spesa della difesa è "un punto di svolta", ma ci sono rischi sul modo in cui verrà attuata. Lo ha sottolineato, secondo quanto riporta Bloomberg, l'ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi in un panel all'Hsbc Global Investment Summit di Hong Kong. Ciò che preoccupa l'ex primo ministro italiano è il modo in cui la Commissione europea gestisce il cambiamento di politica. "Se non viene gestito correttamente, la Germania si riarmerà, ma gli altri no", ha affermato Draghi. Le azioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno forzato la mano ai responsabili politici europei, una delle conseguenze è stata "in pratica dirci, 'non avete più tempo'". Il messaggio era che "procedi a difenderti o sei indifeso", ha spiegato Draghi. "Ora, essere indifesi in questo nuovo clima non è molto piacevole, perché abbiamo un nemico, che è la Russia".