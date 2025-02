Gli Usa minacciano di tagliare Starlink a Kiev senza un accordo sulle terre rare

Roma, 22 febbraio 2025 – Tira dritto per la sua strada Donald Trump, che mantiene un filo diretto con la Russia e relega Kiev ai margini delle trattative per la tregua. Per Trump, Putin e Zelensky prima o poi “dovranno parlarsi” ma non è necessario che Zelensky sia presente ai tavoli, dice il leader della Casa Bianca. Nella proposta di risoluzione che gli Usa hanno fatto all’Onu si chiede una “fine rapida della guerra” ma non c’è nessun riferimento alla tutela dell’integrità territoriale dell’Ucraina, da sempre rivendicata da Kiev come conditio sine qua per i negoziati. Per Mosca, naturalmente, è una “buona mossa”. Nel frattempo gli Stati Uniti premono su Kiev per mettere le mani sulle risorse minerarie dell’Ucraina. Secondo fonti Reuters, i negoziatori Usa avrebbero minacciato di tagliare a Kiev l’accesso a Starlink di Musk per l’internet satellitare.

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti (Ansa/Epa)

