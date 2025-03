Ucraina, Starmer: “Presenteremo agli Usa un piano di pace Francia-Gb”

10:13

Meloni dopo il colloquio con Trump vola a Londra

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in volo per Londra, impegnata in prima fila in una mediazione europea che possa ricucire lo strappo in diretta tv venerdì alla Casa Bianca Trump-Zelensky. E metta sul tavolo una proposta europea per avviare il tavolo che metta fine alla guerra in Ucraina. Meloni, reduce da un colloquio telefonico nella tarda serata di ieri con il presidente Usa Trump, incontrerà oggi a Londra il presidente ucraino Zelensky. E avrà una serie di colloqui bilaterali prima e a margine del summit convocato nel pomeriggio alla Lancaster House Street nel quale il premier Gb Keir Starmer e il presidente francese Emanuel Macron tireranno le somme sulla possibilità di una iniziativa europea Ue-Gb per la pace in Ucraina sulla quale poi si esprimeranno giovedì prossimo tutti e 27 i Paesi dell'Unione europea convocati in riunione straordinaria a Bruxelles.

A mezzogiorno a Downing Street è in programma il faccia a faccia Meloni-Starmer.