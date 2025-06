Ucraina, raid russi distruggono l’edificio dell’amministrazione di Kherson

Bruxelles, 5 giugno 2025 – Le truppe russe hanno attaccato il centro di Kherson per la seconda volta in un giorno, distruggendo completamente l'edificio dell'amministrazione statale regionale, secondo quanto riferito dal capo dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Prokudin e il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov. Prokudin ha scritto su Telegram che le informazioni sulle vittime sono in fase di chiarimento. "La Russia ha appena lanciato un secondo attacco al centro di Kherson, distruggendo l'edificio dell'amministrazione statale regionale di Kherson. Il primo attacco, che ha danneggiato l'edificio era avvenuto questa mattina", ha scritto Umerov su Facebook. Secondo il ministro, in totale, ieri sera la Russia ha lanciato 103 droni e un missile balistico contro l'Ucraina. "Gli obiettivi sono città e villaggi pacifici", ha aggiunto Umerov, ricordando l'attacco nella regione di Chernihiv, dove un drone russo ha ucciso la famiglia di un pompiere giunto sul posto. "Non si tratta di casi isolati: si tratta di terrore quotidiano. Non è una guerra. E' la distruzione sistematica del popolo ucraino", ha denunciato.

Palazzi danneggiati a Kharkiv

"Milioni di russi sono contro Putin e contro la guerra, pronti ad agire per rovesciare il regime. Questo dialogo avrebbe dovuto cominciare tempo fa, ma è meglio tardi che mai". Sono queste le parole con cui Yulia Navalnaya, dissidente russa e vedova dell'oppositore al regime di Putin Aleksej Navalny, ha aperto il suo intervento all'Eurocamera di Bruxelles. L'occasione è stata la riunione della Commissione affari esteri del Parlamento europeo, a cui hanno partecipato anche i politici e attivisti Vladimir Kara-Murza e Ilya Yashin. "Da 25 anni Vladimir Putin reprime il suo popolo: uccide e tortura i giornalisti, invade altri paesi e minaccia il mondo di attacchi nucleari e in tutto questo tempo non siamo riusciti a fermarlo" ha detto Navalnaya. "Perché? Dove abbiamo fallito? Dobbiamo essere molto più uniti nel sostenere la società civile russa; sotto questo punto di vista è necessario fare molto di più". La visita al Parlamento europeo degli oppositori russi arriva all'indomani delle telefonate di Vladimir Putin con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il neoeletto papa Leone XIV, con l'obiettivo di cercare il raggiungimento di una tregua; sul fronte ucraino, invece, per la terza volta dall'inizio della guerra le forze di Kiev hanno attaccato il ponte di Crimea, infrastruttura fondamentale per l'esercito russo”.