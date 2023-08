Ucraina news oggi: attacco a Kharkiv, due morti. Erdogan proporrà a Putin “cessate il fuoco anticipato”

Kiev, 7 agosto 2023 – Bombardamenti russi a Kherson. Per tutta la notte la città a sud dell'Ucraina è stata bersagliata dalle bombe: una donna di 59 anni è morta in seguito a un colpo di artiglieria che ha centrato la sua casa, diversi feriti fra i civili e i soccorritori. Il governatore della città, Oleksandr Prokudin, ha parlato di "notte difficile".

"Lo scudo aereo sta proteggendo l'Ucraina", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha ringraziato i partner che sono a fianco di Kiev: "Lo scudo garantirà pace e tranquillità a tutta l'Europa. Ogni nuovo sistema di difesa aerea per l'Ucraina e ogni nuovo aereo da combattimento per i nostri piloti sono passi verso la vittoria sul terrore russo e la sicurezza globale".

Secondo i media turchi, nell'ultima settimana di agosto Vladimir Putin sarà in Turchia per nuovi colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il vertice Russia-Turchia riguarderà, oltre alla guerra in Ucraina, la ripresa dell'accordo sull'esportazione di grano ucraino, i legami bilaterali, i rapporti tra Turchia, Azerbaigian e Armenia, nonché la normalizzazione dei rapporti tra Turchia e Siria. Secondo l’agenzia russa Ria Novosti, Erdogan proporrà a Putin un cessate il fuoco.

Un palazzo in fiamme a Kherson

