Ucraina news, Biden: “Armi nucleari, la minaccia di Putin è reale”. Da Kiev a Leopoli: attacchi russi in tutto il Paese

11:05

Kiev: “Sarà una dura battaglia, la Russia non si arrenderà”

L'Ucraina deve prepararsi ad affrontare una dura battaglia perché la Russia non si darà per vinta facilmente: lo ha detto in tv la viceministra della Difesa di Kiev, Hanna Malyar, come riporta Ukrainska Pravda. “È necessario capire che il nemico non si arrenderà facilmente. Dobbiamo adattarci al fatto che sarà un duello molto duro. In realtà, questo sta accadendo ora”, ha affermato Malyar, sottolineando che è difficile per l'esercito ucraino avanzare verso Sud a causa della resistenza nemica. Allo stesso tempo, ha aggiunto le truppe ucraine “si stanno muovendo come dovrebbero muoversi e «i risultati più grandi devono ancora arrivare”.