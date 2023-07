Ucraina, le news di oggi. Il viaggio del capo della Cia a Kiev, la controffensiva, l’invio di bombe a grappolo

Roma, 1 luglio 2023 – Tra tentativi di mediazione e intensificazione degli scontri nel Sud, la guerra in Ucraina va avanti, con le forze di Kiev sempre più impegnate nella controffensiva.

Il direttore della Cia Burns ha compiuto un viaggio segreto nel Paese agli inizi di giugno, durante il quale gli è stata rivelata una strategia per riprendere i territori occupati dalla Russia e aprire le trattative per un cessate il fuoco con Mosca entro la fine dell'anno, riporta il Washington Post, citando alcune fonti. Kiev potrebbe premere per una fine dei combattimenti sulla base di termini accettabili per la Russia e la popolazione ucraina.

Militari ucraini nel Donetsk (Ansa)

Il capo dello Stato Maggiore Usa, Mark Milley, ha detto che la controffensiva di Kiev sarà difficile, avrà bisogno di tempo e sarà ”molto sanguinosa”. Milley ha detto pure che Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di fornire munizioni a grappolo all'Ucraina.

Le notizie in diretta