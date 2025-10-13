La Nato avverte: “I nuovi missili russi possono colpire Tallin come Roma”. Trump accelera sull’Ucraina, Zelensky venerdì alla Casa Bianca

Roma, 13 ottobre 2025 – Dopo la svolta per Gaza, Donald Trump vuole chiudere anche la partita per l’Ucraina. “Ora concentriamoci sulla Russia”, ha detto oggi il presidente degli Stati Uniti rivolgendosi al suo inviato Steve Witkoff oggi davanti al parlamento israeliano: “Risolveremo questa situazione”. Secondo media americani, Trump dovrebbe ricevere Volodymyr Zelensky già venerdì, in previsione di un’accelerazione nella strategia militare e diplomatica della Casa Bianca. Il faccia a faccia sarà preceduto da una serie di colloqui tra funzionari ucraini e statunitensi, negli Usa.

Media Usa: Zelensky sarà a Washington venerdì (Ansa)

Delegazione di Kiev a Washington

Una delegazione di Kiev, guidata dal primo ministro Yulia Svirydenko e dal segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa dell'Ucraina (Nsdc), Rustem Umerov, è già in viaggio verso Washington. Sul tavolo ci sono il rafforzamento della difesa aerea e delle capacità d'attacco dell'Ucraina, il rafforzamento della stabilità energetica alla vigilia dell'inverno e l'aumento della pressione sanzionatoria sulla Russia. "L'obiettivo finale non cambia: raggiungere una pace duratura e giusta per l'Ucraina costringendo la Russia a porre fine alla guerra", ha sottolineato Yermak. La visita della delegazione negli Stati Uniti era stata annunciata dal presidente Zelensky, che aveva elencato difesa aerea, energia, sanzioni e negoziati di pace tra i temi degli incontri a Washington. In precedenza, l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Olga Stefanishyna, aveva dichiarato che la delegazione da Kiev avrebbe partecipato a Washington alla riunione annuale del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale questa settimana.

La questione dei Tomahawk

Parlando di Difesa, Kiev e Washington tratteranno dell’invio dei Tomahawk americani, missili a lunga gittata che consentirebbero all’esercito ucraino di colpire direttamente in territorio russo. “Li utilizzeremmo contro obiettivi militari e non civili – ha assicurato Zelensky ai microfoni di Fox News dopo aver avuto ieri una conversazione telefonica con Trump, la seconda in due giorni –. Nonostante tutto il nostro dolore per la perdita di soldati e famiglie e bambini, non abbiamo mai colpito civili e questa è la grande differenza tra l'Ucraina e la Russia”. Ma Trump è consapevole che sarebbero "un nuovo atto di aggressione" verso Mosca. Una via è “parlarne con la Russia, dire al presidente Putin che, se la guerra non è risolta, potrei inviarli a Kiev”. Insomma usare i Tomahawk come grimaldello per mettere Putin all’angolo e costringerlo a cedere qualcosa nella trattativa.

Per il Cremlino i missili Usa sono un’escalation. Il lancio dei Tomahawk “richiede la partecipazione di specialisti americani. Potrebbe finire male”, avverte il portavoce Dmitry Peskov, chiarendo dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev.

I timori della Nato

In attesa delle mosse della Casa Bianca, aumentano le preoccupazioni Nato di fronte alle crescenti provocazioni da parte di Mosca. La minaccia non sono tanto gli sconfinamenti di droni, che pure hanno “potere dirompente”, avverte il segretario parlando all'Assemblea Parlamentare in Slovenia ma “la nuova generazione di missili russi”, Mark Rutte, che possono “raggiungere le capitali europee in pochi minuti”. Poi ci sono i sabotaggi delle infrastrutture sottomarine, la sicurezza del cyberspazio. Di fronte a questa guerra ibrida non è solo il confine orientale dell’Alleanza ad essere sotto tiro.

Il segretario generale dela Nato Mark Rutte (Afp)

Ma soprattutto “i missili ipersonici russi rendono obsoleto il concetto di fianco orientale poiché non c'è molto differenza tra Tallinn, Roma o Madrid nei tempi di volo per raggiungere quegli obiettivi – ha precisato Rutte rispondendo in Slovenia a una domanda del delegato italiano orenzo Cesa –. Ci deve essere uno sforzo della società verso il target Nato del 5% e questa è una delle ragioni”.

“Di fronte a queste sfide alla nostra sicurezza, vediamo ancora una volta quanto sia essenziale lavorare insieme all'interno della Nato – aggiunge Rutte –. Quando si tratta delle violazioni sconsiderate e pericolose del nostro spazio aereo da parte della Russia, abbiamo visto che la risposta della Nato è stata rapida ed efficace”. Come reagire agli sconfinamenti? Se gli aerei o gli oggetti volanti russi che sorvolano lo spazio aereo della Nato "costituiscono una minaccia", allora "possiamo attuare la soluzione definitiva", altrimenti "li accompagneremo docilmente fuori dal nostro spazio aereo", come hanno fatto gli F35 italiani in Estonia, un modus operandi che "credo sia stato molto saggio".