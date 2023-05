Ucraina, news in diretta: raid nella notte su Odessa. Ancora esplosioni a Kiev

Kiev, 29 maggio 2023 – Ancora raid aerei russi sull’Ucraina. Nella notte è finita sotto attacco –probabilmente di droni – la città di Odessa, sul Mar Nero. Secondo il bollettino diramato dall'agenzia Unian, ha riportato danni il porto, infrastruttura fondamentale per l'export di grano ucraino. Intanto le forze armate di Kiev fanno sapere di aver intercettato 37 missili da crociera e 29 droni da combattimento russi lanciati sul suo territorio. Ma nuove forti esplosioni sono state registrate anche a Kiev: dopo due nottate di pesanti bombardamenti sono dunque scattate ancore le sirene antiaeree e la popolazione è stata invitata a non lasciare i rifugi.

Dall'inizio dell'invasione russa – secondo il governo ucraino – sono in totale 16.226 i bambini ucraini che sono stati deportati in Russia, dei quali solo 300 sono stati riportati alle loro famiglie o comunque in patria, mentre in totale quelli che sono stati localizzati sono 10.513. Lo scrive il Guardian, che a questa vicenda dedica un reportage descrivendo sia la paura di alcune piccole vittime ritornate in patria sia i tentativi delle famiglie russe di nascondere i bambini per non perdere i sussidi governativi.

Un drone russo colpito dalla contraerei ucraina (Ansa)

La guerra in diretta