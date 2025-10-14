Ucraina news, Kiev: raid russo contro un convoglio Onu. Tajani: “Illeso l’italiano a bordo”. La condanna delle Nazioni Unite

Roma, 14 ottobre 2025 - Un convoglio umanitario dell'Onu è stato colpito dall'esercito russo nell'oblast di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Tutti illese le persone a bordo, compreso un funzionario italiano. Il convoglio era composto da ''quattro veicoli bianchi con insegne: non equipaggiamento militare, ma auto che trasportavano aiuti alla popolazione'', ha scritto sui social il governatore dell'oblast di Kherson, Oleksandr Prokudin, accusando Mosca di un raid deliberato portato con droni. Le Nazioni Unite ha condannato l'aggressione "inaccettabile", ricordando che "gli operatori umanitari sono protetti dal diritto internazionale umanitario e non dovrebbero mai essere attaccati". Il raid contro i camion dell'Onu è stato criticato anche dal ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani: "Condanno con forza l'attacco russo al convoglio del Wfp in Ucraina, su cui era presente anche un funzionario italiano, rimasto fortunatamente illeso. Gli attacchi sui civili, sugli ospedali e ora sugli operatori umanitari sono inaccettabili. La Russia deve cessare la violenza e iniziare ad agire da attore responsabile. La mia solidarietà all'Onu, al suo personale e al popolo ucraino". A Kiev oggi è arrivata in visita l'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, accolta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Mentre venerdì Zelensky sarà ricevuto alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, lo stesso tycoon lo ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One di ritorno dall'Egitto.
Matthew Whitaker, ambasciatore Usa presso la Nato, in linea con il suo presidente ha affermato che gli alleati del Sud Europa devono fare di più per aiutare militarmente l'Ucraina, specie attraverso l'iniziativa della Nato Purl, che prevede l'acquisto di armi americane pagate dai Paesi europei: "Il presidente Trump ha messo a disposizione le migliori armi al mondo: l'Ucraina ne ha bisogno, le vuole. Questo programma è vitale per esercitare pressioni sulla Russia così che si sieda al tavolo dei negoziati e vorrei incoraggiare chi non ha ancora partecipato a farlo".
Secondo il Financial Times Washington potrebbe fornire all'Ucraina solo 20-50 missili Tomahawk. Un numero troppo limitato per inciderebbe in modo significativo sulla guerra. Il giornale fa sapere che dei 200 Tomahawk acquistati dal Pentagono dal 2022, ne sono già usati più di 120, e il Dipartimento della Difesa ha richiesto finanziamenti per soli altri 57 Tomahawk nel suo bilancio 2026, fanno sapere esperti, ricordando che il Pentagono avrà bisogno anche dei Tomahawk in caso di attacco sul suolo venezuelano.
Il leader bielorusso, Alexander Lukashenko, ha criticato l'ipotesi di una fornitura di missili statunitensi Tomahawk all'Ucraina perché "non risolverà il conflitto", ma "potrebbe solo portare la situazione a una guerra nucleare". Aggiungendo: "Nessun Tomahawk risolverà la questione. Questo intensificherà il conflitto fino a una guerra nucleare. Probabilmente, questo è capito meglio di tutti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che non ha fretta di consegnare queste armi letali e di permettere di colpire in profondità la Russia, come si aspetta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky".
L'esercito russo ha conquistato il villaggio di Balagan nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, nel Donbass, ed è avanzato nella parte orientale della città di Dimitrov, ha dichiarato il ministero della Difesa russo.
Nella notte Mosca ha attaccato Kharkiv con bombe guidate Kab, danneggiando un ospedale e ferendo almeno sei persone, denunciano le autorità locali. In altre zone di Kharkiv sono stati danneggiati un dormitorio, un'azienda, un istituto scolastico, un ospedale, un edificio residenziale, due edifici non residenziali, linee elettriche e 24 veicoli, ha riferito il governatore dell'Oblast Oleh Syniehubov. Mentre il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha reso noto che Kab russe hanno distrutto anche le linee elettriche della città, lasciando circa trentamila famiglie senza elettricità. Bliackouto per raid russi anche nelle comunità di Dolynske e Nova Praha, nella regione di Kirovohrad, nell'Ucraina centrale.