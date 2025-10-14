Ucraina news, Kiev: raid russo contro un convoglio Onu. Tajani: “Illeso l’italiano a bordo”. La condanna delle Nazioni Unite

Roma, 14 ottobre 2025 - Un convoglio umanitario dell'Onu è stato colpito dall'esercito russo nell'oblast di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Tutti illese le persone a bordo, compreso un funzionario italiano. Il convoglio era composto da ''quattro veicoli bianchi con insegne: non equipaggiamento militare, ma auto che trasportavano aiuti alla popolazione'', ha scritto sui social il governatore dell'oblast di Kherson, Oleksandr Prokudin, accusando Mosca di un raid deliberato portato con droni. Le Nazioni Unite ha condannato l'aggressione "inaccettabile", ricordando che "gli operatori umanitari sono protetti dal diritto internazionale umanitario e non dovrebbero mai essere attaccati". Il raid contro i camion dell'Onu è stato criticato anche dal ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani: "Condanno con forza l'attacco russo al convoglio del Wfp in Ucraina, su cui era presente anche un funzionario italiano, rimasto fortunatamente illeso. Gli attacchi sui civili, sugli ospedali e ora sugli operatori umanitari sono inaccettabili. La Russia deve cessare la violenza e iniziare ad agire da attore responsabile. La mia solidarietà all'Onu, al suo personale e al popolo ucraino". A Kiev oggi è arrivata in visita l'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, accolta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Mentre venerdì Zelensky sarà ricevuto alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, lo stesso tycoon lo ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One di ritorno dall'Egitto.

Il governatore dell'oblast di Kherson, Oleksandr Prokudin, ha postato la foto di uno dei camion del convoglio Onu colpiti dai russi