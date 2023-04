Ucraina news live. Duri scontri nella periferia di Bakhmut. Kiev difende la via dei rifornimenti

Roma, 26 aprile 2023 - La battaglia per Bakhmut, tra proclami di conquista e costanti smentite, prosegue da 11 mesi, e ogni giorno è sempre più dura. Tenere Bakhmut per Kiev significa difendere a denti stretti la sua via di rifornimento 0506, sempre sotto attacco e ora resa complicata dal fango. Lo scontro tra le forze ucraine e l'esercito russo, assieme ai mercenari Wagner, nelle ultime settimane si sta concentrando nella periferia della città, vicino al villaggio di Khromove, fa sapere l'intelligence del ministero della Difesa britannico nel suo rapporto. Secondo gli esperti di Londra Kiev ha esteso la zona difensiva fino alla città di Chasiv Yar a ovest.

Un soldato ucraino a Bakhmut

A livello diplomatico oggi il primo ministro ucraino Denys Shmyhal è a Roma, a capo di una delegazione per prendere parte alla Conferenza bilaterale per la ricostruzione dell'Ucraina. "Discuteremo di questioni urgenti con il presidente, il primo ministro e il ministro della Difesa e degli Esteri italiani, nonché con i capi delle Camere del Parlamento italiano. Abbiamo in programma di firmare una serie di documenti bilaterali che contribuiranno alla ricostruzione dell'Ucraina", ha scritto Shmyhal su Telegram. E altri aiuti sono in arrivo dalla Ue, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha twittato: "Oggi forniamo all'Ucraina altri 1,5 miliardi di euro nell'ambito del nostro pacchetto annuale di assistenza macrofinanziaria. Continueremo ad aiutare l'Ucraina a resistere all'aggressione della Russia, a mantenere in funzione le sue istituzioni e infrastrutture e a condurre riforme cruciali".

A Mosca intanto il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per porre sotto "amministrazione controllata" i beni dei Paesi ostili alla Russia, in risposta al sequestro di proprietà russe all'estero. Una "misura urgente" per rispondere alle "azioni illegali degli Stati Uniti e di altri paesi, in relazione al sequestro delle proprietà e delle società della Russia". L'Agenzia federale russa per la gestione del patrimonio statale (Rosimushchestvo) ne sarà il curatore amministrativo.

