Ucraina news live: bombe su centrale elettrica, centinaia di località al buio. Stoltenberg a Kiev: controffensiva avanza

Kiev, 29 settembre 2023 – La Russia ha bombardato una centrale elettrica nel sud dell’Ucraina e centinaia di località sono al buio. E’ una delle ultime notizie che arrivano dalle cronache della guerra. La controffensiva di Kiev nel frattempo avanza. Lo conferma il segretario della Nato, che oggi ha incontrato Zelensky nella capitale ucraina: “E’ un onore essere di nuovo qui”, ha detto Jens Stoltenberg: “Mosca è mossa dall'imperialismo. Kiev lotta per la sua gente, per la libertà” e “le sue forze stanno guadagnando terreno”. Intanto Vladimir Putin, in una lettera ai dipendenti Rosatom, plaude alla “creazione di armi avanzate capaci di mantenere l'equilibrio strategico nel mondo”, a cui starebbe lavorando l’agenzia nucleare di stato russa. Secondo l’agenzia Ria Novosti il presidente avrebbe avuto oggi un colloquio telefonico con il comandante ceceno Kadyrov, che nei giorni scorsi era stato dato per gravemente malato o addirittura morto.

L'incontro fra Stoltenberg (Nato) e Zelensky a Kiev - Foto Epa

