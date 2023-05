Ucraina news live, Zelensky a Roma nel weekend: possibile incontro con il Papa e Meloni

8:25 “Bombe a grappolo su Zaporizhzhia” “Bombardata più di 70 volte nelle ultime 24 ore la regione sud-orientale di Zaporizhzhia, 8 civili sono rimasti feriti da munizioni a grappolo (vietate dalle convenzioni internazionali), tra cui 3 operatori sanitari delle ambulanze”, ha riferito il capo dell'amministrazione regionale, Yuriy Malashko, citato da Rbc Ukraine. Secondo Malashko ci sono distruzioni in 20 diverse località della regione, dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa. “A Malokaterinovka, 8 persone sono state colpite da proiettili a grappolo. Tre di loro sono operatori di ambulanze. Feriti residenti locali, 3 uomini e 2 donne”, ha detto Malashko.

9:21 Zelensky: “Per la controffensiva aspettiamo altri aiuti” Zelensky ha affermato che l'Ucraina ha bisogno di più tempo per lanciare una controffensiva contro la Russia, poiché l'esercito ha ancora bisogno degli aiuti occidentali promessi. “Con quello che abbiamo possiamo andare avanti e avere successo, ma perderemmo molte persone”, ha detto in un'intervista ad alcune emittenti del servizio, tra cui la Bbc. Le brigate da combattimento, alcune delle quali addestrate dai paesi Nato, sono “pronte”, ma l'esercito ha ancora bisogno di “alcune cose”, compresi i veicoli blindati, che “arrivano a stock”, ha spiegato. “Quindi dobbiamo aspettare. Ci serve un po’ più di tempo”.

10:03 Isw: “Forze russe incatenate a Bakhmut” Le forze di Mosca a Bakhmut sono inchiodate oltre che dalla tenace resistenza dei difensori ucraini anche dai “problemi pervasivi che minano la capacità di combattimento russa”, ha avvertito nel suo ultimo rapporto l'autorevole Istituto per lo studio della guerra statunitense (Isw). I “continui attacchi di logoramento” da parte delle forze di Kiev stanno ulteriormente limitando i progressi della Russia nella città, ha affermato il think tank. Ieri un'unità militare ucraina ha dichiarato di aver messo in rotta una brigata di fanteria russa dal territorio di prima linea vicino a Bakhmut, confermando quindi quanto dichiarato dal capo del gruppo russo Wagner secondo cui le forze russe erano fuggite dal settore. Più tardi, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, che guida le forze di terra ucraine, ha dichiarato che le unità russe in alcune parti di Bakhmut si sono ritirate fino a 2 km in seguito a una serie di contrattacchi”.

10:12 Fonti Usa: “Wagner occupa ancora Bakhmut” “Le forze affiliate a Wagner, la principale organizzazione paramilitare russa, continuano a detenere la maggior parte del territorio nella città ucraina orientale di Bakhmut e possiedono notevoli scorte di munizioni nonostante alcune perdite”. Lo scrive il sito 'Politico', citando due alti funzionari statunitensi. Lunedì il leader di Wagner Yevgeny Prigozhin è apparso in una serie di video sui social minacciando di ritirare completamente i suoi soldati da Bakhmut a causa della carenza di munizioni. Successivamente, aveva dichiarato che il ministero della Difesa russo aveva assicurato che avrebbe inviato risorse aggiuntive in prima linea. Le dichiarazioni hanno suscitato speculazioni secondo cui i combattenti di Wagner potrebbero presto abbandonare del tutto Bakhmut, creando potenzialmente un'apertura per l'avanzata delle forze ucraine.

11:07 Kiev: “Vogliono farci negoziare alle condizioni di Mosca” Il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina, Oleksiy Danilov, ha affermato che alcuni Paesi "stanno cercando di far sedere l'Ucraina al tavolo dei negoziati con la Russia, alle condizioni di Mosca”. Parlando alla tv nazionale, Danilov “c'è un'escalation della situazione per farci sedere rapidamente al tavolo dei negoziati, alle condizioni della Russia”.

11:41 “Londra ha consegnato missili a lungo raggio a Kiev” La Gran Bretagna ha consegnato missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow all'Ucraina in vista della prevista controffensiva, secondo la Cnn che cita alti funzionari occidentali. In particolare, lo Storm Shadow ha la capacità di colpire in profondità il territorio controllato dalla Russia nell'Ucraina orientale. Un funzionario occidentale ha dichiarato all'emittente statunitense che il Regno Unito ha ricevuto garanzie dal governo ucraino che questi missili saranno utilizzati solo all'interno del territorio sovrano ucraino e non in Russia.

12:32 Cremlino: “Missili a lungo raggio a Kiev, ci sarà risposta adeguata” Le forniture di missili a lungo raggio all'Ucraina sono uno sviluppo “fortemente negativo” e richiederanno “una risposta adeguata” da parte delle forze armate russe. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass.

14:00 Londra conferma: missili Storm Shadow a Kiev Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha confermato la fornitura all'Ucraina da parte di Londra di missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow. “Oggi posso confermare che il Regno Unito sta donando missili Storm Shadow all'Ucraina”, ha affermato il ministro intervenendo alla Camera dei Comuni. Wallace ha sottolineato che questa fornitura completa gli altri sistemi d'arma già inviati a Kiev, come i missili Himars e Harpoon, e che gli Storm Shadow consentiranno all'Ucraina di respingere le forze russe sul suo territorio.

14:42 Bloomberg: “30 miliardi di dollari in armi appena consegnate all’Ucraina” “Rifornita con oltre 30 miliardi di dollari in armi appena consegnate dai suoi alleati, l'Ucraina si sta preparando per una controffensiva che potrebbe spingere la Russia ad avvicinarsi alla fine della guerra, o dimostrare che nessuna delle due parti ha abbastanza potenza di fuoco per cogliere il vantaggio”. Lo scrive Bloomberg, che aggiunge: “Gli armamenti consegnati a Kiev da dicembre costano più di quanto qualsiasi membro della Nato, ad eccezione degli Stati Uniti, spenda in un anno”.

15:22 Mattarella: “Contrastare l’aggressione russa ma cercare approdo di pace” Bisogna “contrastare la politica di aggressività della Russia” ma ciò “non ci deve distogliere dalla ricerca di un approdo di pace”. Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella nel suo colloquio ad Oslo con il premier norvegese Jonas Gahr Store. “La decisione della Russia (di attaccare ndr) è irrazionale: ci auguriamo che a Mosca tornino elementi di razionalità”.

15:46 Ambasciatore Usa: “Sudafrica fornisce armi alla Russia” Il governo sudafricano ha fornito armi alla Russia. Lo ha denunciato l'ambasciatore americano, secondo quanto riportano i media locali.