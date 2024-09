Ucraina sfonda nel Kursk anche a ovest. “Truppe russe rischiano l’accerchiamento”

11:30

"Ucraini controllano Vesele"

"Le forze di difesa ucraine hanno verosimilmente sfondato una nuova sezione del confine russo nella regione di Kursk. Questa volta a ovest dei territori sotto controllo in direzione dell'insediamento di Vesele, nel distretto di Glushkiv", fa sapere Rbc Ucraina. Gli uomini del "Gruppo Khorne della 116a brigata meccanizzata separata delle Forze armate ucraine" sono entrati in contatto con "un gruppo di agenti di polizia russi che contava più di mille persone sotto minaccia di accerchiamento". Un jet, scrive Rbc, ha sganciato una bomba su un non meglio precisato edificio nel centro di Vasele, scrive Rbc Il sito ucraino poi cita Forbes, secondo cui "quella che inizialmente sembrava una svolta breve e superficiale si è trasformata in qualcosa di molto più pericoloso per il controllo russo nella regione di Kursk. I carri armati ucraini, dice Forbes, sono entrati a Vasele già sabato. Vesele, nota il sito di news ucraino, "si trova nelle retrovie del gruppo russo, che dalla settimana scorsa avanza in direzione di Snagosti e della testa di ponte ucraina nella regione di Kursk. Da Vesely a Hlushkovo, dove si trovano i pontoni dell'esercito russo, la strada è di circa 7,5 km". Secondo il cofondatore di DeepState, Roman Pohorily, citato da Rbc-Ukraine, "i combattimenti continuano, anche in nuovi settori. Il nemico sta cercando di assaltare il fianco occidentale della testa di ponte controllata dalle forze armate ucraine e ci sono stati 'alcuni momenti sfavorevoli', ma la situazione è dinamica, le posizioni cambiano di mano in mano". "Dopo l'ultimo aggiornamento, tutti hanno potuto vedere la "zona grigia" (...) i russi sono circondati (...) I nostri militari stanno combattendo con loro, il quadro è molto interessante, ma è troppo presto per disegnarne uno conclusioni. Tutto sta cambiando così rapidamente che basta elaborare le informazioni ", ha osservato in un commento Pohorily suil canale YouTube di Rbc-Ucraina."