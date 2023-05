Ucraina news, la diretta: attacchi con droni a Belgorod. Incursioni dei partigiani: i dettagli

9:52

Borrell: “Addestramento per F-16 è già iniziato”

"L'addestramento dei piloti ucraini per gli F-16 è già iniziato in molti Paesi, come la Polonia. Questo prenderà tempo ma prima si inizia meglio è. All'inizio si discute, i Paesi sono riluttanti, come per i Leopard, ma alla fine ci si arriva. Ed è una misura ulteriore per far sì che l'Ucraina si possa difendere". Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell.